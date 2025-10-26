Antonino Morales Toledo rindió cuentas ante más de 12 mil personas, durante un encuentro histórico en el Auditorio Guelaguetza. En su informe destacó 21 reformas aprobadas en favor de la Cuarta Transformación y los pueblos originarios.

Entre los asistentes estuvieron los senadores oaxaqueños Laura Estrada Mauro y Luis Alfonso Silva, así como el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, y su esposa y presidenta honoraria del DIF Estatal, Irma Bolaños.

Antonino Morales destaca avances legislativos

Frente a miles de oaxaqueñas y oaxaqueños, Morales Toledo subrayó que su labor en el Senado es posible gracias al apoyo ciudadano y enfatizó que su mandato es ser la voz auténtica de los pueblos originarios y servir con honradez a la Cuarta Transformación.

Su presencia y entusiasmo me confirma que vamos por el camino correcto. Llegué al Senado de la República gracias a su apoyo y con el mandato de llevar la auténtica voz de nuestros pueblos originarios. Antonino Morales

Durante su primer año, el senador contribuyó a la aprobación de 21 reformas históricas, que consolidan lo que llamó “el segundo piso de la 4T” y buscan un México más justo, digno y soberano.

Entre estas transformaciones destacó:

Derecho a la Vivienda Digna en la Constitución.

Regreso de los Trenes de Pasajeros, impulsando turismo y economía a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Protección del Maíz Nativo, libre de transgénicos.

Igualdad Sustantiva de las Mujeres en la Constitución.

Prohibición de la Reelección y el Nepotismo Electoral.

Con especial emoción, Morales Toledo resaltó la Reforma al Artículo 2º constitucional, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.

Durante siglos fuimos obligados a hablar el español y aun así no habíamos sido escuchados. Hoy, finalmente, somos reconocidos (…) Ahora, como fundadores de esta gran nación pluricultural, hablaremos en nuestras lenguas madre y nuestra voz será protagonista. Antonino Morales

Morales Toledo llama a fortalecer la transformación en Oaxaca

El legislador hizo un llamado a fortalecer a Morena desde la unidad, la honestidad y la humildad, recorriendo Oaxaca y ocupando plazas para informar sobre los avances.

Reconoció el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y celebró que la transformación se profundice con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó la labor del gobernador Salomón Jara Cruz, asegurando que gracias a su gestión cercana y honesta, la economía crece, la pobreza se reduce y la paz florece en las comunidades.

Antonino Morales Toledo rinde su Primer Informe Legislativo. (Cortesía )

En el evento también estuvo presente el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura del H. Congreso del estado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Benjamín Viveros; la Magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca; Bxido Xishe Jara, Secretaria de Pueblos Originarios, en representación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, entre otros.