El senador Antonino Morales Toledo, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, manifestó su respaldo total a la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados.

Esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será enviada al Congreso de la Unión. Desde el Grupo Parlamentario de MORENA, Morales Toledo destacó que esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación con la seguridad del pueblo mexicano.

Un tipo penal único y penas más severas

La propuesta establece que todos los estados deberán armonizar su legislación para unificar un tipo penal básico, además de que la extorsión se investigará de oficio, sin necesidad de denuncia previa, para proteger la integridad de las víctimas.

Las penas contempladas van de 6 a 15 años de prisión, con multas de 100 a 500 veces el valor de la UMA, equivalentes a más de 56 mil pesos.

La ley también incluye agravantes específicos, aplicables cuando se trate de “cobro de piso” a negocios, víctimas migrantes, menores de edad, personas mayores, servidores públicos o delitos cometidos desde el interior de centros penitenciarios.

Cooperación y reformas legales

Morales Toledo, quien también preside la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, subrayó que la iniciativa contempla:

Mecanismos de cooperación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Reformas al Código Penal Federal, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La confiscación de bienes obtenidos mediante extorsión, atacando no solo los espacios de impunidad, sino también la estructura financiera de los delincuentes.

La propuesta fortalece acciones de inteligencia, protege a potenciales víctimas y consolida herramientas de investigación bajo principios de coordinación institucional, incluyendo la línea de denuncia anónima 089.

Oaxaca fortalece seguridad y prevención contra la extorsión

El senador señaló que en Oaxaca, el gobierno estatal, en coordinación con autoridades federales, mantiene activo el Programa Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión, que se centra en:

Fortalecer las corporaciones de seguridad. Realizar campañas de concientización ciudadana. Operar una Unidad de Análisis Financiero. Mantener vinculación con cámaras empresariales y sectores productivos.

Finalmente, Morales Toledo hizo un llamado a la oposición para agilizar el análisis y aprobación de la iniciativa, destacando que representa un paso clave hacia un México más seguro.