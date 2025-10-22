El senador Antonino Morales Toledo celebró el lanzamiento del Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, al considerarlo un paso histórico en la lucha por la salud y la vida de las mujeres en México.

Impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, este programa contempla una inversión de 8 mil millones de pesos que permitirá adquirir mil mastógrafos, mil ultrasonidos y crear 32 Unidades Hospitalarias en todo el país, garantizando atención gratuita y de calidad.

Este programa no es una acción aislada; es una transformación profunda del sistema de salud que marcará un antes y un después, especialmente para las mujeres de mi estado, Oaxaca, quienes han enfrentado históricamente desigualdades en el acceso a servicios médicos especializados. Antonino Morales

Antonino Morales reconoce avances en salud para mujeres en Oaxaca

El senador resaltó que esta política pública complementa los esfuerzos del gobernador Salomón Jara Cruz, quien a través del programa Ve’e Tata–Salud en tu Municipio, ha realizado más de 10 mil mastografías gratuitas en los 570 municipios de Oaxaca mediante unidades móviles.

Morales Toledo aseguró que este tipo de acciones consolidan la visión de un sistema de salud justo, equitativo y humano, en el que las mujeres de todas las regiones del país tengan acceso a detección temprana, diagnóstico y tratamiento oportuno.

Asimismo, refrendó su compromiso desde el Senado para vigilar la aplicación transparente de los recursos destinados a este programa.

porque estamos hablando de salvar vidas. El mensaje es claro: en el México de la Cuarta Transformación, ninguna mujer estará sola en esta batalla. Antonino Morales

Finalmente, el legislador confió en que el nuevo modelo contribuirá a reducir las muertes por cáncer de mama, fortaleciendo el derecho a la salud y reafirmando el compromiso del gobierno federal con las mujeres mexicanas.