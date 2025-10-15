El senador por Oaxaca Antonino Morales respaldó desde la máxima tribuna de la nación las reformas a la Ley Aduanera, al afirmar que contar con un sistema aduanero transparente, moderno y eficiente es fundamental para el éxito del proyecto de desarrollo del sureste mexicano.

Durante su participación en el debate, el legislador zapoteco señaló que esta iniciativa representa un paso decisivo en la Cuarta Transformación, al fortalecer las finanzas públicas del país, combatir la corrupción y garantizar justicia en el comercio exterior.

Un paso hacia un sistema aduanero eficiente: Antonino Morales

Antonino Morales Toledo destacó que la iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sienta las bases para fortalecer la honestidad y la eficiencia en el sistema aduanero nacional.

Explicó que la reforma se centra en tres ejes principales:

Cero impunidad y profesionalización: se elimina la patente vitalicia para agentes aduanales, se crea un Consejo Aduanero colegiado y se establece su responsabilidad solidaria.

Modernización y digitalización: se aplicarán sistemas electrónicos de última generación, con control digital y trazabilidad para impedir contrabando y fraude.

Combate a fraudes específicos: se fortalecerá la regulación de mensajería y paquetería para evitar subvaluaciones y el ingreso de mercancías que busquen evadir impuestos.

Como presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el senador Morales subrayó que un sistema aduanero fuerte y transparente es la columna vertebral del éxito de este proyecto estratégico para el sureste mexicano.