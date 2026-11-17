El Senado de la República realizó un foro para analizar la propuesta de nueva Constitución de Oaxaca, presentada por el gobernador Salomón Jara, con la participación de legisladores y especialistas que abordaron temas de justicia, autonomía, derechos sociales e interculturalidad.

Durante el encuentro, el senador Antonino Morales señaló que desde la Cámara Alta acompañarán los trabajos de deliberación para que las observaciones sean consideradas por quienes tienen la responsabilidad de construir el nuevo proyecto constitucional.

La discusión se llevó a cabo en el foro Innovación e Interculturalidad, donde se analizaron los planteamientos de la iniciativa relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como la prestación de servicios públicos y el reconocimiento de sus formas de organización.

¿Qué propone la iniciativa de nueva Constitución de Oaxaca?

De acuerdo con los participantes, la propuesta incorpora conceptos de interculturalidad e innovación en materias como derechos sociales, seguridad, servicios básicos, salud con adaptación cultural y reconocimiento de los sistemas normativos de las comunidades.

Uno de los planteamientos centrales es la creación de una Sala de Justicia Indígena, orientada a garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El senador Antonino Morales destacó que Oaxaca reúne comunidades con distintas lenguas, autoridades y formas de resolver los asuntos colectivos, por lo que consideró importante que sus experiencias sean escuchadas durante el proceso de deliberación.

Con ese ánimo convocamos a este foro, queremos que en el Senado se escuche cómo se vive y cómo se organiza Oaxaca. Antonino Morales, senador

Legisladores destacan participación comunitaria e igualdad

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Tania Caballero, explicó que la propuesta parte del reconocimiento de que todas las culturas tienen el mismo valor. Señaló que esto implica revisar la actuación de los poderes públicos, la prestación de servicios y los mecanismos para resolver conflictos.

Por su parte, la diputada Deniss García, presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, destacó la importancia de garantizar condiciones de igualdad para las mujeres indígenas y afromexicanas, particularmente en su participación en asambleas y en la toma de decisiones comunitarias.

La diputada Elisa Zepeda, presidenta de la Comisión Permanente de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, informó que se realizaron 25 foros regionales para recoger las opiniones y formas de convivencia de los 15 pueblos originarios.

En tanto, el diputado Isaac López, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló que la discusión debe ayudar a definir qué autoridades son responsables de garantizar los servicios y cómo se incorpora la participación de las comunidades en las decisiones.

Especialistas plantean incorporar nuevos temas a la legislación

El presidente de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Benjamín Viveros, destacó que la discusión ocurre después de cien años de vigencia de la Constitución estatal y de 850 reformas, que, según señaló, han complicado su interpretación.

Durante el foro también participaron los juristas Raúl Ávila Ortiz, Mario Alfredo Hernández Sánchez, Armando Hernández Cruz, Juan Carlos Silva Adaya, Socorro Apreza Salgado y Jorge Reyes Negrete.

Entre sus planteamientos, propusieron revisar la incorporación de temas como inteligencia artificial, extractivismo digital, muerte digna, cambio climático e infraestructura o arquitectura digital comunitaria en la legislación secundaria.

El encuentro forma parte del proceso de análisis de la iniciativa constitucional, en el que las observaciones y propuestas buscan contribuir a la discusión sobre los derechos, la organización comunitaria y el funcionamiento de las instituciones en Oaxaca.