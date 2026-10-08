El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó en San Juan Bautista Tuxtepec el inicio de la etapa informativa del Proceso de Consulta para la Reforma Integral a la Constitución Política del estado, con el objetivo de que los pueblos y comunidades participen en la elaboración del nuevo marco constitucional.

Durante el acto, al que fue invitado por el Congreso local como promovente de la iniciativa, el gobernador de Oaxaca señaló que las y los oaxaqueños serán quienes definan las leyes que regirán sus vidas.

Salomón Jara anuncia consulta para una nueva Constitución en Oaxaca (CORTESÍA )

En esta primera etapa participaron autoridades estatales, órganos autónomos, representantes populares, autoridades municipales y auxiliares, representantes agrarios y ciudadanía en general, como parte de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada dirigida a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Consulta busca reconocer los derechos y las lenguas de los pueblos

El gobernador Salomón Jara explicó que el proceso contempla dos etapas: primero, la informativa y, posteriormente, la de consulta y deliberación, en la que los pueblos y comunidades decidirán libremente, una vez que cuenten con información.

Salomón Jara anuncia consulta para una nueva Constitución en Oaxaca (CORTESÍA )

Esta es la primera, la etapa informativa y luego, cuando ustedes ya lo determinen, será la etapa de consulta y deliberativa, ustedes dirán si están de acuerdo o no con la nueva Constitución. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

El gobernador Salomón Jara, indicó que durante la etapa deliberativa la decisión corresponderá únicamente a los pueblos, sin participación del Ejecutivo estatal.

El ejercicio busca reconocer la interculturalidad y garantizar que los derechos de las comunidades puedan ejercerse en sus propias lenguas. Para ello, se contempla la participación mediante las lenguas mazateca, chinanteca, cuicateca, zapoteca y mixteca.

Reforma plantea una Constitución más accesible

Ante representantes de los pueblos originarios del Distrito de Tuxtepec, el gobernador de Oaxaca señaló que la Constitución vigente tiene 104 años, por lo que consideró necesario contar con un documento acorde con el contexto actual de Oaxaca.

Salomón Jara anuncia consulta para una nueva Constitución en Oaxaca (CORTESÍA )

La reforma busca ordenar y clarificar el marco constitucional, así como reconocer los derechos de los 16 pueblos originarios y del pueblo afromexicano. También contempla elaborar un texto más comprensible y accesible para la población, con la participación directa de los pueblos y comunidades.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara reiteró que la iniciativa tiene como propósito escuchar a la ciudadanía y, posteriormente, desarrollar la consulta y deliberación para la construcción de la nueva Constitución estatal.