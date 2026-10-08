El senador Antonino Morales invitado por el Congreso a la primera etapa del Proceso de Consulta para la Reforma Integral a la Constitución Política, ante ello, reconoció la apertura al proceso legislativo e invitó a la ciudadanía a participar en los diálogos.

Durante la jornada participaron el gobernador Salomón Jara Cruz, la diputada Tania Caballero, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, autoridades municipales, representantes populares y ciudadanía.

Reconozco a las diputadas y diputados del Congreso del Estado por llevar a cabo este proceso de consulta y por escuchar las opiniones, las críticas y las propuestas del pueblo, y por abrir el proceso legislativo a la participación popular. Antonino Morales, senador

Reforma busca reconocer la diversidad cultural de Oaxaca

Con los Diálogos Interculturales realizados en Tuxtepec, el Congreso del Estado de Oaxaca inició la etapa informativa del Proceso de Consulta para la Reforma Integral a la Constitución Política de la entidad. Se trata de un ejercicio que coloca a Oaxaca como ejemplo nacional de participación popular, consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El senador Antonino Morales destacó que la iniciativa del gobernador Salomón Jara incorpora la interculturalidad como un eje transversal, buscando adecuar la Constitución vigente a la realidad cultural, a la identidad, a la cosmovisión y a las formas de organización de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El senador afirmó que desde la Cámara de Senadores, su compromiso es acompañar, respaldar y sumar.

La transformación se hace con el pueblo, no a espaldas del pueblo. Cada voz cuenta y cada propuesta será recibida, analizada y tomada en cuenta. Antonino Morales, senador

Antonino Morales participa en el inicio de los Diálogos para la reforma constitucional (cortesía )

Antonino Morales convoca a participar en la reforma constitucional

El senador por Oaxaca sostuvo que la reforma se construye escuchando, porque la democracia se fortalece preguntando, aunado a ello, dijo que las dudas son naturales y las críticas ayudan a mejorar por lo que indicó que nadie debe quedarse callado. Añadió que la diversidad de Oaxaca es su fuerza y que la primavera oaxaqueña se consolida cuando las lenguas, asambleas, identidades y formas propias de organización tienen presencia en las decisiones.

Esta reforma habla de nuestra vida. De la escuela, del centro de salud, del agua, de la justicia y del bienestar. Que sea una casa común donde quepan todas y todos. Que las niñas y los niños crezcan orgullosos de su origen, que las mujeres del campo tengan voz y derechos, y que nuestros pueblos decidan su futuro. Antonino Morales, senador

El senador Antonino Morales reiteró su convocatoria a la población a involucrarse activamente en la reforma, asegurando que esta Constitución se escribe por el pueblo. Con este proceso, Oaxaca muestra que una reforma integral puede nacer de un mandato popular, de la escucha abierta y de la construcción colectiva.