Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, mostró su apoyo a la iniciativa de la Ley General, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa busca prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, la cual fue enviada al Congreso de la Unión para su revisión y aprobación.

“Ninguna mujer debe perder la vida por el solo hecho de ser mujer. Que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento como feminicidio no solo es un avance legal, sino un acto de justicia, de verdad y de dignidad para las víctimas y sus familias” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Oaxaca respalda iniciativa federal contra feminicidio

Durante su conferencia mañanera, el mandatario destacó que durante su administración se ha encargado de prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, por lo que se han fortalecido las instituciones, se han ampliado las redes de atención y se han implementado políticas públicas para colocar a las mujeres en el centro.

El gobernador de Oaxaca respaldó la iniciativa federal para investigar feminicidios. (cortesía)

Jara Cruz señaló que su gobierno se compromete a armonizar las leyes y acompañar esta iniciativa con acciones concretas en Oaxaca para garantizar una sociedad igualitaria y sin miedo.

Por otra parte, Salomón Jara aseguró que la aprobación del “Plan B” en el Senado de la República representa un paso importante a la consolidación de una vida política sin privilegios, justa y que se centre en las necesidades de la ciudadanía.

“Con esta reforma se eliminarán seguros, bonos y pensiones desproporcionadas que durante años se pagaron con los impuestos del pueblo. Ahora, estos recursos tendrán un mejor destino en áreas prioritarias como la salud, la educación, los programas sociales y la atención a quienes más lo necesitan” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca respaldó la iniciativa federal para investigar feminicidios. (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Oaxaca reafirma su compromiso de apoyar iniciativas alineadas con el modelo de la 4T y fortalecer su cercanía con la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de las y los oaxaqueños.