El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que su administración invertirá 800 millones de pesos entre 2026 y 2028 para realizar acciones de saneamiento en los ríos Río Atoyac y Río Salado.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal y el titular de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí López Hernández, detallaron que los recursos se destinarán a la construcción de colectores marginales y plantas de tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de ambos afluentes.

Salomón Jara impulsa plan de saneamiento para los ríos Atoyac y Salado

El programa de saneamiento contempla que entre 2026 y 2028 se atiendan 12.1 kilómetros de colectores y se realice la intercepción de 23 descargas en las márgenes izquierda y derecha del Río Salado, así como en la margen izquierda del Río Atoyac.

Las autoridades estatales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir la contaminación en ambos ríos y mejorar la calidad del agua en la región.

Asimismo, se informó que durante los primeros tres años de la actual administración se han invertido alrededor de 361 millones de pesos en proyectos de saneamiento.

Como resultado de estos trabajos, se han construido cuatro plantas de tratamiento, de las cuales tres ya operan al 100 por ciento, mientras que una más, ubicada en Huitzo, será inaugurada en aproximadamente 20 días.

También se han intervenido 17.01 kilómetros de colectores marginales y subcolectores, además de realizar la intercepción de 35 descargas contaminantes.

De acuerdo con el gobierno estatal, al finalizar el sexenio del proyecto denominado Primavera Oaxaqueña, la inversión total destinada al saneamiento de los ríos alcanzará 1,161.22 millones de pesos.