Con el objetivo de mejorar la atención médica y la infraestructura de salud, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, junto al director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció tres proyectos estratégicos para el estado, como la sustitución del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso que actualmente se ubica en la capital del estado.

Salomón Jara impulsa salud de calidad en Oaxaca

El mandatario estatal destacó que el nuevo Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso contará con 180 camas nuevas y una inversión de más de 3 mil millones de pesos. De igual manera, explicó que se sustituirán los Hospitales Generales E.S.P. Pilar Sánchez Villavicencio, localizado en Heroica Ciudad de Huajuapan de León, y Dr. Manuel Velasco Juárez en San Pablo Huixtepec, los cuales contarán con 30 camas nuevas, cada uno.

Por otra parte, Jara Cruz aseguró que Oaxaca tendrá una inversión adicional de casi 70 millones de pesos para obras de mantenimiento en los hospitales:

Hospital Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz

Hospital Psiquiátrico “Cruz del Sur” en la localidad Reyes Mantecón, perteneciente al municipio San Bartolo Coyotepec

Hospital Básico La Paz-Teojomulco en Santo Domingo Teojomulco

Centro de salud de San Pablo Yaganiza

Gobierno de Oaxaca impulsa nuevos proyectos de salud pública (cortesía)

Finalmente, durante el anuncio se explicó que con la inversión de 57.3 millones de pesos, que se realizó en el 2025, se trabajó en el mantenimiento y dignificación de hospitales; además, con 27 mdp se realizaron obras en nosocomios, con 41.7 mdp se recuperaron quirófanos de 15 hospitales y con 48.8 millones de pesos se trabajó en la reconstrucción de hospitales tras el paso del huracán Erick.

Con esta inversión, el gobierno de Oaxaca reafirma su compromiso de mantener acciones que favorezcan la salud de los habitantes, garantizando un servicio de calidad y digno.