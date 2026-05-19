Con el objetivo de fortalecer la movilidad, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer una inversión de más de mil 500 millones de pesos del Grupo ADO (Autobuses de Oriente) para nuevas unidades.

El mandatario estatal estuvo acompañado por la presidenta honoraria del sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, donde aseguró que esta inversión es una muestra de la confianza empresarial que tiene ADO en la entidad.

ADO Platino ampliará corridas entre Oaxaca y Ciudad de México

Durante su mensaje, Salomón Jara aseguró que su administración continuará construyendo condiciones para atraer inversión, fortalecer el turismo e impulsar el desarrollo de infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de las y los ciudadanos.

ADO presenta 364 nuevas unidades para rutas en Oaxaca (cortesía)

Por su parte, Eduardo Zárate Díaz, gerente general Regional Oaxaca Mobility ADO, explicó que las 364 unidades nuevas son autobuses ADO Platino, ADO GL y ADO.

Cada año, ADO transporta un millón 165 mil pasajeros y pasajeras en la ruta Oaxaca-Ciudad de México, en un tramo de más de 20 mil 500 millones de kilómetros.

ADO presenta 364 nuevas unidades para rutas en Oaxaca (cortesía)

El empresario detalló que con ADO Platino se ampliarán 10 corridas diarias en la ruta Oaxaca-CDMX, con el objetivo de transportar a más pasajeros con mayores horarios y mejores condiciones de viaje.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico estatal, Raúl Ruiz Robles, aseguró que ADO genera mil 200 empleos directos y 500 indirectos en Oaxaca.

ADO presenta 364 nuevas unidades para rutas en Oaxaca (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Oaxaca reafirma su compromiso de impulsar estrategias que impacten directamente en la calidad de vida de las y los oaxaqueños, con mejores condiciones de movilidad a nivel nacional.