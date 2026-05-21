Samuel García anunció una inversión de 5 mil 500 millones de pesos por parte de la empresa española Naturgy, destinada al fortalecimiento de infraestructura energética en Nuevo León.

Durante su primer día de trabajo en Madrid y acompañado de Francisco Reynés Massanet, presidente de Grupo Naturgy, el mandatario estatal destacó que el proyecto contempla expansión en municipios periféricos, renovación de la red y la instalación de 11 estaciones de gas natural.

Además, explicó que esta infraestructura permitirá fortalecer la operación de los nuevos 4 mil camiones verdes adquiridos por el estado para impulsar una movilidad con menores emisiones contaminantes.

Samuel García fortalece la competitividad energética de Nuevo León

Samuel García resaltó que esta inversión forma parte de la expansión que Naturgy mantiene en Nuevo León, incluida una inversión reciente en Pesquería, lo que permitirá reforzar la competitividad energética de la región frente al auge del nearshoring.

La empresa española mantiene una presencia estratégica en el estado como uno de los principales operadores de distribución y comercialización de gas natural tanto para el sector industrial como residencial.

Naturgy invertirá 5 mil 500 millones de pesos en infraestructura energética de Nuevo León. (Cortesía)

Desde su llegada a México en 1997, Naturgy ha acompañado el crecimiento energético de Nuevo León, convirtiéndose en un aliado clave para garantizar seguridad energética, sostenibilidad y competitividad industrial.

Actualmente, la compañía tiene operaciones en al menos 20 países y México representa su segundo mercado más importante después de España.

En Nuevo León concentra toda su inversión en el país, donde cuenta con más de 11 mil kilómetros de infraestructura de gas natural y más de un millón de usuarios.