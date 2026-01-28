Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, ordenó la investigación del alcalde de Huatulco, Julio Cárdenas, por la condonación de impuestos al campo de golf de Ricardo Salinas Pliego en el municipio.

El gobernador informó el inicio de la investigación contra Julio Cárdenas el pasado 27 de enero, solo unos días después del accidente en el que se vio involucrado el alcalde de Huatulco, donde una mujer joven perdió la vida.

Salomón Jara investiga a alcalde de Huatulco por condonar a Salinas Pliego el 99% de impuestos

El alcalde de Huatulco condonó a Ricardo Salinas Pliego el 99% del impuesto predial por el campo de golf que operó hasta 2024 en dicho municipio.

Y es que Grupo Salinas pagó 27 mil pesos por el impuesto predial del campo de golf, que tiene una extensión de 84 hectáreas y valuado en 471 millones de pesos.

Sin embargo, el saldo original era de 2.7 millones de pesos, es decir, pagó el 1% de la cifra original.

Por ello, se inició la investigación contra el alcalde de Huatulco pues, según señaló Salomón Jara, “está bien que tenga ciertas facultades, pero tampoco puede hacer lo que él quiera”.

Alcalde de Huatulco debe separar la amistad de su administración, afirma Salomón Jara

Salomón Jara recordó que Julio Cárdenas había estado utilizando una camioneta Toyota propiedad del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego.

Asimismo, resaltó que dicha camioneta fue utilizada por el alcalde mientras realizaba su campaña y es el mismo vehículo en el que se accidentó el 9 de enero pasado.

“No nos gustó que tuviera en comodato, en convenio, una camioneta de una empresa y que en campaña la anduviera utilizando. Eso genera compromisos, genera favores que el día de mañana se tienen que cubrir” Salomón Jara

Por otra parte, señaló que pidió al alcalde separar sus relaciones de amistad con el ejercicio de su administración.

Asimismo, le recordó que su cargo debe de ser ejercicio con autoridad y de manera íntegra pues nadie le puede negar sus amistades, pero no se puede permitir una alianza c”con el señor Salinas”.