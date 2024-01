En medio de la polémica por el campo de golf Las Parotas en Huatulco, Oaxaca, Ricardo Salinas Pliego epuso su versión de la historia de la concesión que recibió del gobierno y acusó corrupción por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

A través de X, Ricardo Salinas Pliego compartió la historia de cómo obtuvo la concesión del campo de golf Las Parotas, en Oaxaca, y acusó al gobierno de la entidad, liderado por Salomón Jara, de ser corrupto y buscar su beneficio.

Las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego se dan luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la subasta del campo de golf para costear obras públicas en Oaxaca.

No obstante, el empresario dueño de Grupo Salinas adelantó que no dará el campo porque su concesión termina hasta 2027, además de que acusó al gobierno de Oaxaca de buscar su destrucción en caso de que lo devuelva.

Ricardo Salinas Pliego acusa corrupción en intento de subasta del campo de golf Las Parotas, en Oaxaca

Ricardo Salinas Pliego aseguró que la decisión de AMLO de que las propiedades acumuladas por el FONATUR pasarían a los gobiernos de cada entidad para su administración, fue un beneficio para que los gobernadores “siguieran robando”.

“FONATUR y todos sus terrenos en Oaxaca, serán un magnífico regalo para los ladrones dentro del gobierno de Oaxaca”, aseguró Ricardo Salinas Pliego, y compartió que le solicitaron 640 millones de pesos por el campo, ya bajo su cuidado .

No obstante, Ricardo Salinas Pliego aseguró que la negativa a su compra se dio porque el valor del terreno es con respecto a un proyecto de construcción inmobiliaria para el que no existen licencias, y para no destruir el campo de golf, señalado como “el atractivo central de Huatulco”.

Además, indicó que debido al bajo nivel de flujo turistico en Huatulco, el campo de golf tiene un déficit operativo importante, a lo que se suma el que los terrenos aledaños fueron vendidos por FONATUR a particulares, en su mayoría extranjeros, y hoy forman parte integral del campo de golf.

Ricardo Salinas Pliego explica los motivos del conflicto por el campo de golf

Del mismo modo, el empresario de Grupo Salinas compartió que cuenta con la concesión del campo de golf, el cual ayudó a remodelar y operar, desde 2012, misma que terminó en 2022 y fue renovada por el gobierno de AMLO.

Ello debido a que, según Ricardo Salinas Pliego, a la administración pública no le conviene pagar “una operación deficitaria por el campo de golf”, por lo que su concesión se extendió hasta 2027.

En ese sentido, la filial de Azteca Noticias encargada del campo de golf Las Parotas en Oaxaca, es la administradora de la zona hasta 2027, sin embargo, pese a que existe un contrato de ello, el gobierno solicitó la acción de compra-venta del terreno.

De esa forma, Salinas Pliego dijo que el motivo de su insistencia en conservar el derecho de administración del campo de golf es que se respete el contrato otorgado y conservar el destino turístico , mismo que sería destruido de entregarse al FONATUR por la corrupción que impera.

“Sé perfectamente que, si le devuelvo la operación del campo al gobernador Salomón Jara, ahora dueño de FONATUR Oaxaca, lo destruirá de inmediato, ya sea por negligencia, incapacidad o conveniencia.” Ricardo Salinas Pliego

“Y seguro que va a fraccionar el campo y vender los terrenos a “desarrolladores amigos” para su beneficio personal y el de su familia y amigos”, aseguró el empresario de Grupo Salinas, quien adelantó que seguirá defendiendo el campo de golf.