Ricardo Salinas Pliego habría recibido la condonación del predial en una de sus propiedades en Huatulco, acto que fue cuestionado por Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca.

Los reportes indican que la condonación del predial a Salinas Pliego fue autorizada por Julio Cárdenas, alcalde de Huatulco, quien habría utilizado su cargo para beneficiar al empresario.

Julio Cárdenas, alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca (Julio Cárdenas / FB)

Gobernador Salomón Jara cuestiona condonación del predial a Salinas Pliego en Huatulco

Tras darse a conocer que Julio Cárdenas condonó el predial de 2025 a una de las propiedades de Ricardo Salinas Pliego, el gobernador Salomón Jara fijó su postura a este tipo de prácticas.

De acuerdo con la información, el alcalde Julio Cárdenas autorizó la condonación del predial del 99% a una propiedad de Ricardo Salinas Pliego, donde el empresario tiene un campo de golf.

La información señala que la extensión de este predio es de 84 hectáreas y tiene un valor aproximado de 471 millones de pesos, por lo que el impuesto predial ascendía a 743 mil 412 pesos.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego solo habría pagado de predial en esta propiedad en Huatulco solo 27 mil 434.12 pesos luego de la condonación, lo que generó gran debate.

Pese a que Julio Cárdenas no ha emitido ninguna declaración, en varios momentos se ha vinculado al alcalde de Huatulco con intereses empresariales, por lo que pudo ser motivo de esta condonación.

Respecto a estas conductas, Salomón Jara reiteró que los servidores públicos no deben utilizar bienes de empresas privadas, pues estos generan compromisos y favores a largo plazo.

“Eso genera compromisos, genera favores que después se tienen que pagar. No es correcto”. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

Cabe mencionar que hasta el momento no existe un precedente de condonación del predial, pues el único esquema de descuento se aplica a sectores vulnerables bajo la condición del pago puntual.