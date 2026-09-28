El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció acciones para reforzar la seguridad, la gobernabilidad y la atención a las causas que generan violencia en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, con participación de los tres niveles de Gobierno.

Durante su conferencia semanal, el gobernador de Oaxaca destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para implementar estas medidas y señaló que el Estado mantendrá presencia en territorio para proteger a la ciudadanía, comerciantes y trabajadores.

En Oaxaca no hay pacto con la delincuencia, ni hay protección para nadie. Lo he dicho y lo repito nuevamente: nadie está por encima de la ley. Quien cometa un delito tendrá que responder ante las instituciones encargadas de hacer justicia, independientemente del cargo que tenga o del partido al que pertenezca. Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara afirmó que se continuará con el combate a la delincuencia y la recuperación de espacios públicos, al tiempo que destacó que las acciones se desarrollarán bajo la Estrategia Nacional de Seguridad, cuyos ejes contemplan la atención a las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia, desarticulando las estructuras criminales y recuperar los espacios que le pertenecen a la gente. Juchitán es mucho más grande que cualquier grupo criminal y vamos a seguir actuando para recuperar la grandeza que su gente merece. Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca

Salomón Jara anuncia acciones para recuperar la seguridad de Juchitán. (cortesía )

Reorganizarán la policía municipal de Juchitán

El Gobernador de Oaxaca informó que designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal de Juchitán, quien tendrá el respaldo del Gobierno estatal para llevar a cabo una transición ordenada y conforme a la legalidad.

Como parte de las medidas anunciadas, se construirá una nueva policía municipal, con el objetivo de reorganizar la institución y recuperar la confianza de la ciudadanía. También se instalarán más cámaras de seguridad y se reforzarán las Jornadas Cayapadu Lii, mediante atención casa por casa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó una revista extraordinaria en el depósito de la policía municipal, donde fueron decomisadas 28 armas largas, 27 armas cortas y más de 2 mil cartuchos útiles y cargadores, los cuales fueron trasladados a las oficinas centrales de la Policía Estatal.

Salomón Jara anuncia acciones para recuperar la seguridad de Juchitán. (cortesía )

En coordinación con los tres niveles de Gobierno, se desplegaron 267 elementos para realizar patrullajes preventivos en la zona: 50 integrantes de la nueva Fuerza Binnizá y 217 elementos de la Policía Estatal, además de 10 patrullas, tres vehículos blindados, un equipo de información, 15 motopatrullas y seis vehículos de reconocimiento.

Gobierno de Oaxaca reforzará atención a las causas

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó que se fortalecerá la estrategia de Atención a las Causas en cuatro etapas y en polígonos prioritarios relacionados con altos índices delictivos en Juchitán.

Para ello se contempla la participación de 19 instituciones y más de 40 acciones y programas de atención integral, entre ellos Territorios y las Jornadas Cayapadu Lii.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que, como parte del Operativo Sable, en coordinación con autoridades federales y estatales, se han logrado 250 detenciones de febrero de 2025 a septiembre de 2026 en la región del Istmo de Tehuantepec.

Salomón Jara anuncia acciones para recuperar la seguridad de Juchitán. (cortesía )

La estrategia también contempla garantizar servicios municipales prioritarios, entre ellos agua, luz, saneamiento, salud, vialidad, movilidad, educación, infraestructura, cultura y deporte, con el objetivo de fortalecer la atención a las familias de Juchitán y las condiciones para la gobernabilidad.