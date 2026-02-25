Italivi Sarahí Juárez Ramírez, alcaldesa de San Agustín Amatengo, Oaxaca, fue agredida y retenida por pobladores de su municipio luego de que la propuesta para su revocación fuera desestimada.

De acuerdo con los pobladores, la alcaldesa ha estado malversando los recursos del municipio de San Agustín Amatengo, pues no cuentan con los servicio básicos en su comunidad.

Aquí te contamos lo que sabemos sobre Italivi Sarahí Juárez Ramírez, la alcaldesa de San Agustín Amatengo, como:

¿Quién es Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

¿Cuántos años tiene Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

¿Italivi Sarahí Juárez Ramírez tiene esposo?

¿Italivi Sarahí Juárez Ramírez tiene hijos?

¿Qué estudió Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

¿Cuál es la trayectoria de Italivi Sarahí Juárez Ramírez? y más

¿Quién es Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

Italivi Sarahí Juárez Ramírez es la actual alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Agustín Amatengo.

Fue electa para el periodo del 2025-2027; sin embargo, la comunidad ya ha intentado destruirla.

¿Cuántos años tiene Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

La información pública sobre Italivi Sarahí Juárez Ramírez, alcaldesa de San Agustín Amatengo, Oaxaca es reducida, sin embargo, se sabe que tiene 27 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

Debido a que no conocemos su fecha de nacimiento, no podemos conocer el signo zodiacal bajo el que nació la alcaldesa Italivi Sarahí Juárez Ramírez.

¿Italivi Sarahí Juárez Ramírez tiene esposo?

Tampoco se sabe si Italivi Sarahí Juárez Ramírez tiene o no esposo.

¿Italivi Sarahí Juárez Ramírez tiene hijos?

De la misma manera, se desconoce si Italaivi Sarahí Juárez Ramírez tiene o no hijos.

¿Qué estudió Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

Se desconoce el último grado de estudios de la actual alcaldesa de San Agustín Amatengo; en la plataforma “Saber Votar” no compartió dicha información.

¿Cuál es la trayectoria de Italivi Sarahí Juárez Ramírez?

La alcaldesa tampoco compartió su trayectoria anterior a su candidatura por la alcaldía de San Agustín Amatengo que ganó en las elecciones de 2025.

El pasado 24 de febrero fue retenida por pobladores de su alcaldía, quienes exigen su destitución por supuesta malversación de los recursos públicos.

De acuerdo con los manifestantes, Italivi Sarahí Juárez Ramírez debe ser retirada de su cargo ya que no ha cumplido con el pueblo ni ha rendido cuentas.

En medio de las protestas debido a que el Congreso del Estado descartó la solicitud, fue retenida por ciudadanos que la subieron a una ambulancia para llevarla al municipio a “dar la cara” a la gente.

Por estos hechos, la policía del estado detuvo a 24 personas, de las que 11 son hombres y 13 mujeres, que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.