El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó como un hecho histórico y sin precedentes la jornada de revocación de mandato, celebrada el 25 de enero, al destacar que la entidad se convirtió en el primer estado en el país en realizar un ejercicio democrático de esta naturaleza a nivel estatal.

El mandatario subrayó que nunca antes, ni a nivel local ni nacional, se había llevado a cabo una consulta ciudadana de este tipo, lo que coloca a Oaxaca como pionero en la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana en México.

“Efectivamente esto es un hecho histórico, único, ocurrido en Oaxaca. Nunca habíamos tenido un ejercicio democrático de este tipo en el estado y me enorgullece que esto haya ocurrido aquí. En todo el país nunca habíamos tenido un proceso de carácter de esta consulta ciudadana de revocación de mandato y somos el primer estado en llevarla a cabo” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Oaxaca hace historia en democracia participativa

Durante una entrevista, el gobernador detalló que se registró el 30% de participación del padrón electoral, cifra que rompe récord en ejercicios democráticos tanto a nivel estatal como federal.

Salomón Jara destaca objetivos prioritarios tras revocación de mandato (Cortesía)

Asimismo, recordó que la consulta sobre expresidentes alcanzó alrededor del 14 o 15%, mientras que la revocación de mandato de AMLO registró cerca del 17%, y las más recientes sobre el Poder Judicial no superaron el 12%.

“Hoy rebasamos ese promedio y fue una participación muy importante, donde se vieron todos los ciudadanos, tanto a favor como en contra. Todas las condiciones se llevaron a cabo de manera democrática, respetuosa y correcta” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

De acuerdo con el gobernador, el proceso se desarrolló en condiciones de respeto, legalidad y pluralidad, con la participación de ciudadanos tanto a favor como en contra, lo que refuerza la legitimidad democrática.

Salomón Jara destaca prioridades de Oaxaca tras consulta ciudadana

Por otra parte, el mandatario estatal dio a conocer cuáles son las prioridades del gobierno de Oaxaca tras la consulta de revocación de mandato, destacando que se centrará en reducir el rezago social, la desigualdad y la pobreza, mediante trabajo directo en los 570 municipios del estado.

Entre los proyectos estratégicos, mencionó la construcción de Centros Integradores de Residuos Sólidos (CIRSUS) en la capital y en el Istmo de Tehuantepec, además de la continuidad de caminos artesanales, obras viales en las riberas del Río Atoyac hacia el aeropuerto, la construcción de presas y represas en la Mixteca y el abasto total de medicamentos.

Tumba 10 en San Pablo Huitzo posiciona a Oaxaca a nivel internacional

Jara Cruz expresó su satisfacción por el descubrimiento de la Tumba 10 en San Pablo Huitzo, considerado el hallazgo arqueológico más relevante en la última década del país. Asimismo, afirmó que este suceso reafirma la grandeza de las civilizaciones zapotecas y coloca a Oaxaca como un referente cultural de alcance internacional.

Respecto a su apertura al público, informó que el INAH y la Secretaría de Cultura solicitaron tiempo adicional para concluir los trabajos de investigación y rehabilitación, por lo que se prevé que el sitio pueda abrirse entre octubre y noviembre de 2026.

“La comunidad ya quisiera ir; nos ha comentado la presidenta municipal que quisieran ya visitar esta tumba. Sin embargo, tanto el INAH como la Secretaría de Cultura nos piden que hablemos con los ciudadanos e informarles que tendría que ser en octubre o noviembre para seguir rehabilitando y trabajando en algunas partes que faltan por parte de los arqueólogos y antropólogos, entonces sí se requiere un poco de tiempo” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Finalmente, Salomón Jara agradeció la visita de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, y del INAH, al destacar la relevancia que el Gobierno de México otorga a las culturas y pueblos originarios de Oaxaca.