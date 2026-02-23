El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que existe control y presencia institucional en el Istmo de Tehuantepec, lo que garantiza el desarrollo de actividades con seguridad y normalidad.

Durante su conferencia de prensa, informó la detención de dos personas señaladas como responsables de los hechos violentos registrados el domingo en tres municipios de la región.

Mantenemos una vigilancia permanente en la región con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, la continuidad de las actividades económicas y la tranquilidad de nuestras comunidades. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

Salomón Jara reconoce liderazgo federal en la Estrategia Nacional de Seguridad

El gobernador reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabeza la Estrategia Nacional de Seguridad, así como el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Federal.

Destacó que, mediante labores de inteligencia y estrecha cooperación, se logró neutralizar a uno de los objetivos prioritarios más relevantes de los últimos tiempos.

Refrendamos nuestra disposición de mantener una coordinación permanente con la federación en materia de prevención, inteligencia, procuración de justicia y atención a las causas. Nos comprometemos a fortalecer las acciones de combate a la delincuencia y construcción de la paz con justicia. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

Como parte de estas acciones, se instaló la Mesa de Seguridad de Oaxaca, mecanismo de coordinación entre el Gobierno de México y el gabinete estatal, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el C5i.

Más de mil elementos refuerzan operativos en el Istmo de Tehuantepec

Salomón Jara destacó que, desde el primer momento, se desplegaron más de mil elementos estatales y federales para fortalecer la presencia en puntos estratégicos del Istmo de Tehuantepec.

Las acciones incluyeron la instalación de filtros de seguridad en 10 municipios, sobrevuelos de monitoreo, refuerzo de la vigilancia carretera y mayor presencia operativa en zonas portuarias, áreas comerciales e instalaciones estratégicas.

Por su parte, el titular de la FGEO, José Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que existe tránsito libre, pacífico y seguro en todas las carreteras de la entidad, además de presencia permanente de autoridades para garantizar el bienestar de la población.

Finalmente, reiteró que la coordinación entre los tres niveles de gobierno se mantendrá el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía perciba seguridad en sus hogares.