La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se invertirán en el estado de Oaxaca 37 mil 800 millones de pesos en infraestructura carretera durante esta administración federal. Durante la gira de trabajo en la región Mixteca, la mandataria también informó los avances del Plan General Lázaro Cárdenas del Río 2025-2026, el cual contempla atender más de mil 200 kilómetros de carreteras, caminos rurales y artesanales en la región.

Ya iniciamos y no vamos a parar mientras sigamos en la presidencia. Continuaremos haciendo caminos en todo Oaxaca; pero principalmente en la Mixteca. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El Plan Lázaro Cárdenas contempla escuelas, atención a las Casas y Centros de Salud, así como el apoyo a los artesanos en favor de los textiles que se elaboran en Oaxaca,

Claudia Sheinbaum anuncia inversión en Oaxaca. (cortesía )

Salomón Jara destaca avances del Plan Lázaro Cárdenas

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que durante 2025 y 2026, mediante este Plan se han ejercido más de 5 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera en la región; se han construido mil 202 km de caminos y carreteras, y para este año se alcanzarán 65 caminos, además de 14 proyectos estratégicos, de los cuales, nueve ya están concluidos.

El amor que el general Lázaro Cárdenas sentía por la Mixteca sigue vivo a través de este programa de infraestructura. Un camino puede cambiar la vida de la comunidad, porque garantiza que niñas y niños puedan llegar a su escuela, que las personas accedan a atención médica y que una comunidad deje de vivir en el aislamiento. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Claudia Sheinbaum anuncia inversión en Oaxaca. (cortesía )

Abundó que, gracias a la rehabilitación de trenes se ha permitido realizar trabajos en 22 caminos rurales, 19 de ellos integrados en el Plan Lázaro Cárdenas y que estas acciones, además de beneficiar a más de 37 mil personas, han dado empleo a mil 470 personas.

Además, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, detalló que la prioridad es la rehabilitación de caminos principales, después los secundarios, artesanales y rurales. Otro punto importante son las obras de agua, tanto las plantas de tratamiento, así como el agua potable y el acercamiento de riegos.

Los proyectos estratégicos concluidos son:

Huajuapan de León, el tramo Nochixtlán-Huajuapan MEX-190

Tehuacán-límite estados Puebla/Oaxaca, Chazumba-Huajuapan de León MEX-125

Huajuapan-Mariscala-Tamazola-Silacayoápam-E.C.(Huajuapan de León)

Huajuapan-Tlacotepec-El Carrizal-Putla de Guerrero MEX-125

Además de la construcción de 11 puentes en la región; en los caminos rurales se trabaja con 26 máquinas y 51 personas para la construcción de 52 km.

Claudia Sheinbaum anuncia inversión en Oaxaca. (cortesía )

También, el mandatario confirmó que un monto de mil 678 millones de pesos se destina a 92 caminos artesanales que contemplan 256.5 km, de los cuales, el año pasado se edificaron 16, equivalentes a 63 km; este 2026 serán 76, con una longitud de 193.5 km y un monto de mil 255 millones de pesos.