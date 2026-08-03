La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de obra del Hospital General Regional IMSS Oaxaca, proyecto que formará parte de la nueva Ciudad Salud en la entidad.

Durante el acto realizado en San Lorenzo Cacalotepec, Sheinbaum afirmó que el complejo reunirá hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para compartir servicios médicos.

La mandataria sostuvo que el proyecto representa un avance en el rescate de la salud pública, al garantizar atención gratuita y moderna para habitantes de Oaxaca y estados vecinos.

Ciudad Salud concentrará hospitales y servicios especializados en Oaxaca

Sheinbaum aseguró que Ciudad Salud será un referente nacional e internacional al integrar infraestructura médica moderna bajo un modelo de colaboración entre distintas instituciones públicas.

La presidenta explicó que el complejo llevará el nombre Nuu Tata, expresión mixteca que significa “pueblo que cura”, como reconocimiento a los pueblos originarios de Oaxaca.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

También informó que continúa la credencialización para el servicio universal de salud, con 2 millones de personas adultas mayores inscritas en todo el país.

Añadió que el objetivo es garantizar acceso gratuito a medicamentos y atención médica en cualquiera de las tres instituciones que integran el sistema público.

El gobernador Salomón Jara afirmó que el proyecto beneficiará a 4.2 millones de habitantes de Oaxaca, además de pacientes provenientes de Veracruz, Puebla y Chiapas.

Detalló que el hospital regional del IMSS presenta un avance superior al 60% y contará con 259 camas, 36 especialidades médicas y 2 mil 100 nuevas plazas.

Por su parte, Martí Batres informó que el nuevo hospital del ISSSTE requerirá una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, mientras Conagua anunció obras hidráulicas superiores a 14 mil millones de pesos durante el sexenio.