El Poder Judicial de Oaxaca puso en marcha una nueva etapa de acercamiento comunitario con el programa “Justicia más cerca de ti”, estrategia encabezada por la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez, quien acudió a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco junto con juezas, jueces y magistrados para escuchar directamente a habitantes de la región Mixteca.

La jornada marcó un hecho inédito para la zona, ya que por primera vez autoridades judiciales realizaron un encuentro abierto con la población para atender inquietudes relacionadas con la violencia familiar, conflictos agrarios, despojos, robos y demandas por pensión alimenticia, problemáticas que afectan principalmente a mujeres, niñas y niños.

Justicia más cerca de ti” busca acercar servicios judiciales a comunidades de Oaxaca

Durante el encuentro, realizado ante más de 500 personas, Erika Rodríguez aseguró que el objetivo es transformar la manera en que opera la justicia de Oaxaca, dejando a un lado modelos burocráticos y distantes para construir una institución más cercana.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca explicó que este modelo de justicia itinerante pretende generar diálogo directo con la ciudadanía y abrir espacios donde las personas puedan expresar inconformidades y necesidades relacionadas con procesos legales y acceso a derechos.

El programa “Justicia más cerca de ti” busca fortalecer el acceso a la justicia (cortesía)

Además, “Justicia más cerca de ti” contempla mecanismos de conciliación comunitaria para prevenir conflictos antes de que escalen a procesos judiciales o situaciones de violencia, con el objetivo de fortalecer la mediación local y reducir la saturación en juzgados mediante acuerdos construidos desde las propias comunidades.

Por su parte, el alcalde de Tlaxiaco, Jorge Octavio Hernández Martínez, calificó la visita de los magistrados y jueces como un hecho histórico para una región donde muchas personas perciben la justicia como lejana y complicada.

El programa “Justicia más cerca de ti” busca fortalecer el acceso a la justicia (cortesía)

La iniciativa forma parte de las acciones del Poder Judicial de Oaxaca para fortalecer el acceso a la justicia, especialmente en municipios con alta dispersión territorial y rezagos institucionales.