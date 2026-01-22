La consulta de revocación de mandato del próximo 25 de enero coloca al estado de Oaxaca a la vanguardia democrática al dotar a la ciudadanía de una herramienta para remover o ratificar el trabajo de sus gobernantes.

Así lo afirmó el arquitecto Eloi Vásquez López, líder histórico de la izquierda oaxaqueña, quien destacó que este ejercicio ciudadano fue promovido por grupos a favor de la continuidad del gobernador Salomón Jara como por opositores que buscan su salida.

Esto demuestra que en Oaxaca “todas las opiniones cuentan” y, en este sentido, se mostró confiado en que haya una participación copiosa el próximo domingo.

Vázquez subrayó que eran necesarias 310 mil firmas oaxaqueñas y oaxaqueños para que se llevase a cabo el plebiscito, y al final las autoridades electorales validaron casi 520 mil.

Esto habla del interés del gran interés de la ciudadanía en la democracia participativa, e indica que el próximo 25 de enero se podría superar la votación necesaria para que el resultado sea vinculante, que es aproximadamente 1 millón 200 mil votos.

Revocación de mandato cristaliza lucha histórica de la izquierda

Eloi Vásquez López agregó que con la consulta del próximo 25 de enero “se cristaliza una lucha de la izquierda” que exigía a las autoridades la creación de mecanismos para remover gobernantes cuando traicionan la voluntad del Pueblo.

“Hemos tenido gobernantes que han causado conflictos terribles, como sucedió en 2006, cuando no se pudo quitar al gobernador Ulises Ruiz porque no existía la figura de revocación” Eloi Vázquez López, líder de la izquierda en Oaxaca

Vázquez López agregó que la consulta se podría convertir en una oportunidad para conocer la evaluación del trabajo de Salomón Jara Cruz en todo el territorio del estado, creando una especie de ‘mapeo’ que señala en qué zonas el mandatario está peor evaluado.

Con esta información, el gobierno estatal podrá atender estas zonas y conocer la razón de su descontento y corregir problemas que afecten a estas regiones.

Finalmente, Eloi Vásquez López llamó a otros estados a impulsar reformas de ley e introducir la figura de revocación de mandato en cada entidad, para que la ciudadanía cuente con esta poderosa herramienta en todo el territorio nacional.