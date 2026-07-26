Autoridades del estado de Puebla confirmaron el asesinato del abogado Roger Hernández, quien se desempeñaba como director de la Casa del Migrante de Tepeojuma.

De acuerdo con los reportes, Roger Hernández fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en el atrio de la parroquia de Santiago Apóstol, en el marco de las fiestas patronales de Izúcar de Matamoros.

Investigan asesinato de Roger Hernández; arzobispo de Puebla rinde oración en su memoria

El abogado Roger Hernández fue asesinado la noche del sábado 25 de julio de 2026, mientras formaba parte de las actividades por las fiestas patronales en el municipio de Izúcar de Matamoros.

El director de la Casa del Migrante de Tepeojuma se encontraba realizando labores de beneficencia en el lugar, por lo que la agresión en su contra ocurrió cuando estaba junto a su familia.

Testigos señalaron que mientras Hernández distribuía pan y café entre algunas personas, dos sujetos armados lo abordaron directamente y dispararon en su contra.

Se presume que el padre de la víctima intentó responder a la agresión haciendo uso de otra arma de fuego, logrando herir a uno de los asesinos cuando estos pretendían huir.

Matan a Roger Hernández, director de la Casa del Migrante de Tepeojuma en Puebla (Roger Hernández / FB)

Pese a esta situación, paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que Hernández murió en el lugar a consecuencias de los disparos que recibió.

En tanto, elementos de la Policía Municipal lograron detener al agresor herido, quien posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital General bajo un estricto resguardo policial a la espera de que sea interrogado por el crimen.

La muerte de Roger Hernández causó conmoción entre los habitantes, ya que era una reconocida figura pública activa en la región debido a su cercanía con la comunidad y por buscar la alcaldía de Tepeojuma.

Por ello, el arzobispo de Puebla, Victor Sánchez Espinosa, rindió una oración en la memoria del director de la Casa del Migrante de Tepeojuma durante la misa celebrada el domingo 26 de julio en Catedral del estado.