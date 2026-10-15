Oaxaca celebrará por primera vez la Guelaguetza Afro 2026, denominada “La Rejunjuneada”, el próximo 19 de octubre en Chacahua La Isla, en Villa de Tututepec, con la participación de 10 delegaciones que compartirán danzas, música y tradiciones de los pueblos afromexicanos de la entidad.

El encuentro se realizará en el marco del Día del Pueblo Negro Afromexicano y busca reconocer la riqueza cultural de estas comunidades, así como contribuir a la preservación y difusión de sus expresiones tradicionales. Las actividades culturales comenzarán el 17 de octubre y continuarán los días 18 y 19, con presentaciones artísticas, talleres, gastronomía y encuentros comunitarios.

Guelaguetza Afro 2026 (cortesía)

¿Qué actividades habrá en la Guelaguetza Afro de Chacahua?

La programación comenzará el 17 de octubre en San Marquitos, Villa de Tututepec, con dos actividades: el cuentacuentos “Historias de los pueblos Afros”, a las 10:00 horas en la cancha techada, y “Nación Pluricultural”, a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal.

El 18 de octubre se realizará el Taller de historia de la fotografía: “Luz, Tiempo y Memoria”, a las 11:00 horas en el Palacio Municipal de Villa de Tututepec.

Ese mismo día, en Chacahua La Isla, se desarrollarán las siguientes actividades:

10:30 horas: manifestación cultural del Toro de Petate, en el quiosco central.

11:00 horas: inauguración de la expo venta de cultura alimentaria “Sabores Afromexicanos”.

12:00 horas: exposición colectiva de artistas plásticos afromexicanos de la Costa Chica de Oaxaca.

13:00 horas: encuentro de versadores.

14:00 horas: concierto del grupo Tropical Hawaii.

El programa busca reunir distintas expresiones de la cultura afromexicana, desde las artes plásticas y la tradición oral hasta la música y la gastronomía.

Guelaguetza Afro 2026 (cortesía)

Diez delegaciones compartirán danzas y tradiciones afromexicanas

El 19 de octubre, a partir de las 16:00 horas, se realizará un convite tradicional que partirá de la Agencia de Policía y concluirá en el escenario principal de Chacahua La Isla.

Posteriormente, a las 17:00 horas, comenzará la Guelaguetza Afro “La Rejunjuneada”, con danzas, sones, chilenas, fandangos y jarabes acompañados por la banda musical de Villa de Tututepec.

Las 10 delegaciones participantes presentarán las siguientes expresiones culturales:

Villa de Tututepec: Fandango de varitas y mayordomía.

José María Morelos, Santa María Huazolotitlán: Danza de la Tortuga.

Collantes: Danza de los Diablos.

Santiago Llano Grande: Danza de los Diablos, en su versión tradicional.

El Ciruelo, Santiago Pinotepa Nacional: Fandango de Artesa.

Río Grande: Ritmos del Fandango de Artesa.

Santa Catarina Juquila: Sones, Juegos y Chilenas.

San Pedro Pochutla: Sones de Pochutla.

San José Estancia Grande: Danza del Toro de Petate y sus Vaqueros.

San Sebastián Tutla: Jarabe del Valle.

Estas presentaciones permitirán compartir las tradiciones de distintas comunidades y mostrar la diversidad de las expresiones musicales y dancísticas de Oaxaca.

Guelaguetza Afro 2026 (cortesía)

Guelaguetza Afro busca impulsar la economía comunitaria

Además de reconocer la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos afromexicanos, el encuentro busca contribuir a la economía comunitaria de Chacahua y sus alrededores.

La participación de cocineras tradicionales, artesanas, artesanos, lancheros y prestadores de servicios locales forma parte de las acciones para generar oportunidades económicas vinculadas con la celebración.

La Guelaguetza Afro se realiza en coordinación con la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, como parte de los esfuerzos para preservar y difundir las tradiciones de las comunidades afromexicanas de Oaxaca.