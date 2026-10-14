El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que la coordinación entre el Gobierno estatal y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permitió la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

La detención se realizó en Guadalajara, Jalisco, mediante labores de inteligencia e investigación de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con instituciones federales y estatales, incluida la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con información federal, el detenido es señalado como uno de los líderes de Los Cromos, organización vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionada con diversos delitos.

Salomón Jara destaca coordinación entre Oaxaca y el Gobierno federal

El mandatario estatal afirmó que la detención es resultado del trabajo permanente entre las instituciones de seguridad de Oaxaca y el Gabinete de Seguridad federal, mediante el intercambio de información y la coordinación de labores de investigación.

Jara Cruz señaló que esta colaboración continuará para fortalecer las condiciones de paz y seguridad en la entidad, particularmente en Juchitán de Zaragoza, donde el gobierno estatal mantiene acciones para atender las causas de la violencia, acercar programas sociales y brindar servicios a la población.

La coordinación se mantiene en la mesa de seguridad estatal, con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las corporaciones de Oaxaca. Además, el gobernador destacó que estos esfuerzos se reforzaron con la visita de la fiscal general de la República a la entidad la semana anterior.

Plan Juchitán por la Paz entrega más de 4 mil apoyos

El gobernador también destacó la participación de la población de Juchitán de Zaragoza en las acciones orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias.

Como ejemplo, mencionó el arranque de la segunda etapa del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar, realizado el martes, durante el cual se entregaron más de 4 mil apoyos dirigidos a atender las causas generadoras de violencia.

Jara Cruz reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad federal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.