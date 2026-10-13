El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó 4 mil 117 apoyos durante la segunda etapa del Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar, como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno estatal, la Federación y la población para fortalecer la seguridad y la gobernabilidad.

Durante la jornada realizada el 13 de octubre en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, el gobernador Salomón Jara destacó que la atención a las familias debe acompañar las acciones de seguridad y reiteró que su administración trabajará para combatir las extorsiones y el cobro de piso.

Esta entrega es para que las familias vean que la seguridad viene acompañada del respaldo del Gobierno del Estado, y se ha logrado gracias al trabajo coordinado entre la Comisión Municipal y el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque la paz se construye desde abajo hacia arriba. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, también convocó a las fuerzas políticas de Juchitán a dejar de lado sus intereses individuales y unir esfuerzos en favor del bienestar de la población.

Salomón Jara entrega más de 4 mil apoyos. (cortesía)

Salomón Jara entrega apoyos en Juchitán

Los 4 mil 117 apoyos se distribuyeron mediante la segunda etapa de los Territorios y Jornadas Cayapadu Lii, como parte de la estrategia Oaxaca Segura y Atención a las Causas.

Entre los beneficios entregados se encuentran:

31 certificados de estudios.

Mil 417 Tarjetas Joven.

23 apoyos del programa Mi Primera Chamba.

76 apoyos de Tandas Mujer Primavera.

490 aparatos de movilidad.

400 canastas alimentarias.

500 paquetes de gallinas para fortalecer la producción de alimentos en los hogares.

50 certificados de capacitación.

De acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, estas acciones buscan atender las necesidades de las familias juchitecas, con énfasis en los grupos más desprotegidos, mediante apoyos educativos, alimentarios, productivos y de movilidad.

Salomón Jara entrega más de 4 mil apoyos. (cortesía)

Federación y Gobierno de Oaxaca coordinan acciones por la seguridad

El representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Salomón Álvarez, informó que desde el 26 de septiembre fue comisionado por la presidenta Claudia Sheinbaum para acompañar al Gobierno estatal y al comisionado municipal en Juchitán.

El Gobierno Federal estará de la mano con el Gobierno del Estado en toda y cada una de las acciones, iremos mano a mano y codo a codo. Estamos haciendo un plan y agenda conjunta para que el Gobierno de México siga con ustedes. Miguel Salomón Álvarez, representante de la Secretaría de Gobernación (Segob)

El Gobierno de Oaxaca señaló que el Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar forma parte de una estrategia que vincula la seguridad con la justicia social, las oportunidades y la presencia gubernamental en el territorio.