Tras polémica generada por el taller sobre kit forense en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca se anunció la destitución de Keyla Karlet Calvo Vásquez, titular de la Instancia Municipal de la Juventud.

A través de un comunicado el Municipio de Santo Domingo Tehuantepec informó que se tomó esta decisión por la falta de sensibilidad y criterio de la funcionaria.

Keyla Karlet Calvo Vásquez, titular de Instancia de la Juventud, fue destituida tras organizar taller sobre kit forense en Santo Domingo Tehuantepec

El Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, que preside la Dra. Ana Cecilia Pérez Velásquez, dio a conocer que la médica Keyla Karlet Calvo Vásquez fue destituida de su cargo.

Destituyen a organizadora de taller sobre kit forense en Santo Domingo Tehuantepec (@azucenau / X)

Esto luego de la polémica generada por la difusión de un taller sobre kit forense en Santo Domingo Tehuantepec en el contexto de las actividades del Día Internacional de la Mujer (8M).

Tras estos hechos se habría determinado la separación inmediata de Keyla Karlet Calvo Vásquez de su cargo como titular de la Instancia Municipal de la Juventud.

El Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec señaló que esta decisión se toma en estricto apego al compromiso de la administración de conducir el ejercicio público con:

Responsabilidad

Sensibilidad Institucional

Respeto a la ciudadanía

Además, indicó que ninguna acción que genere preocupación o que no se conduzca con el cuidado que exige el servicio público será tolerada.

La administración de la presidenta Ana Cecilia Pérez Velázquez determinó que Keyla Karlet Calvo Vásquez actuó con una “falta de sensibilidad y criterio”.

Esto al organizar un taller que enviaba un mensaje de resignación ante las desapariciones de mujeres, en lugar de prevenir la violencia.

La administración municipal reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y firmeza, privilegiando el bienestar, la confianza y el respeto hacia la población de Santo Domingo Tehuantepec.

Tras la polémica generada, Keyla Karlet Calvo Vásquez se disculpó por la promoción del taller y reconoció que la responsabilidad recae en su persona y el equipo que representaba.

Esta es la polémica que se generó por el taller sobre kit forense en Santo Domingo Tehuantepec que provocó la destitución de su organizadora

Cabe recordar que la destitución de Keyla Karlet Calvo Vásquez se da luego de la promoción del taller “Arma tu kit forense en caso de desaparición”.

A través de la Instancia Municipal de la Juventud se promovía este taller en el que se proponía a las mujeres recolectar:

Muestras biológicas (cabello con raíz, saliva, uñas)

Datos personales (huellas dactilares, fotos de tatuajes/cicatrices)

Esto con el objetivo de facilitar su identificación que pudiera servir en caso de desaparición .

El taller de inmediato generó polémica entre colectivos feministas y ciudadanos que denunciaban que con este tipo de actividades solo se normalizaba los feminicidios y la violencia contra las mujeres .

Problemas muy graves y contra los que se ha luchado en el Istmo de Tehuantepec.

Los colectivos señalaron que en lugar de este taller se debería de promover acciones que garanticen la seguridad, en una de las regiones focalizada como las más violentas para las mujeres.

Tras las críticas recibidas el taller se canceló.