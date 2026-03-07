Investigadora de la UNAM, bióloga y sobreviviente de un intento de feminicidio, creadora del Kit Forense, pero, ¿quién es Becky Bios? Te decimos lo que sabemos.

La creación del Kit Forense fue a raíz del intento de feminicidio de parte de su expareja, ya que como destacó, es una herramienta de autocuidado ante la falta de justicia.

¿Quién es Becky Bios? Creadora del Kit Forense

Becky Bios es una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) así como bióloga especializada en ciencias forenses y psicóloga.

Asimismo, Becky Bios es la creadora del Kit Forense también conocido como “Kit por si un día desaparezco”, ya que declara, todos tienen derecho a ser buscado.

¿Quién es Becky Bios? Creadora del Kit Forense

Como parte del trabajo con el Kit Forense que la ha relacionado con familiares de víctimas de feminicidios y desaparecidos, Becky Bios se ha convertido en activista.

¿Qué edad tiene Becky Bios?

Nacida en Ciudad de México, Becky Bios tiene alrededor de 43 años.

¿Qué signo zodiacal es Becky Bios?

Sin embargo, se desconoce su fecha de cumpleaños, por lo que no es posible informar el signo zodiacal de Becky Bios.

¿Quién es el esposo de Becky Bios?

En junio de 2015, Becky Bios fue golpeada por su pareja tras decirle que lo dejaría; en respuesta casi la mata al provocarle un colapso pulmonar, paro respiratorio y ruptura de vesícula.

Becky Bios pasó dos semanas en coma, más un año en rehabilitación, sin embargo, la fiscalía no aceptó su denuncia, debido a que “después lo perdonaría” por ser su pareja.

Para 2025, Becky Bios confirmó que no ha interpuesto una denuncia contra su expareja, ya que prescribió el delito, por lo que el agresor sigue libre y prófugo.

¿Quién es Becky Bios? Creadora del Kit Forense

¿Becky Bios tiene hijos?

Se desconoce si con su expareja tuvo hijos, sin embargo, Becky Bios presume en sus redes sociales a su gatita como una hija.

¿Qué estudió Becky Bios?

Becky Bios es licenciada en Biología por la UNAM, específicamente egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Posteriormente estudió psicología y en la actualidad se encuentra cursando su maestría con base en el Kit Forense y su creación.

¿En qué ha trabajado Becky Bios?

Becky Bios es docente de criminalística en el Instituto Victor Franklin, además de la Unidad Educativa León Tolstoi, aunque también se dedica al activismo.

Sin embargo, también creó el Kit Forense casero, ante la crisis de feminicidios y desapariciones en el país, tal como explica.

El kit se realiza con materiales económicos, e incluye documentos como CURP e identificación y añade huellas dactilares y cabello, más una fotografía actualizada.