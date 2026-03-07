La especialista en ciencias forenses Becky Bios criticó en redes sociales un taller promovido por el municipio de Santo Domingo Tehuantepec para elaborar un kit forense.

“Exijo una disculpa pública. A mi no me invitaron y yo no voy estar presente, quieren vestirse de morado sin mi autorización” Becky Bios

La bióloga y sobreviviente de tentativa de feminicidio señaló que el taller retomaba material de su proyecto académico sin autorización y cuestionó que se promoviera durante actividades del 8M.

El anuncio del curso generó críticas de usuarios y colectivos, quienes cuestionaron el mensaje institucional de preparar a mujeres ante desapariciones sin resolver fallas estructurales en prevención y justicia.

Becky Bios critica al taller del municipio de Santo Domingo Tehuantepec anunciado previo al 8M

La tarde del 5 de marzo comenzó a circular en redes el anuncio del taller “Elabora tu kit forense”, convocado por el ayuntamiento.

La actividad estaba programada para el 6 de marzo a las 17:00 horas como parte de las actividades municipales por el Día Internacional de la Mujer.

Taller del municipio de Santo Domingo Tehuantepec (Facebook | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec)

La convocatoria invitaba a mujeres a preparar objetos personales, como una playera usada todo el día y una fotografía impresa sin filtros.

Minutos después de publicarse, comentarios críticos cuestionaron la iniciativa, al considerar problemático enseñar a prepararse ante desapariciones en lugar de fortalecer prevención y justicia.

Ese mismo día, Becky Bios denunció públicamente que el municipio habría utilizado material de su proyecto académico sin autorización.

La especialista egresada de la UNAM explicó que su propuesta forma parte de su tesis de maestría sobre herramientas para identificación en desapariciones.

Tras la ola de críticas en redes sociales, el taller fue cancelado por el municipio sin ofrecer una explicación oficial.

Qué es el kit forense y para qué sirve en desapariciones o emergencias

El kit forense es una herramienta de autocuidado que reúne información biológica y documental para facilitar la identificación de personas en casos de desaparición, feminicidio o desastres.

Puede incluir:

Huellas dactilares

Cabellos con raíz

Uñas

Saliva mediante hisopo bucal

Fotografías recientes

Copias de identificación

Datos médicos

Señas particulares

El proyecto propone que las familias tengan información lista para entregar rápidamente a autoridades durante las primeras horas de una desaparición o emergencia.

Becky Bios subrayó que el kit no busca normalizar la desaparición, sino ofrecer herramientas ante una crisis nacional que afecta a miles de familias.

La herramienta puede elaborarse con materiales accesibles y tiene un costo aproximado de 15 pesos, sin requerir sangre ni procedimientos invasivos.

La especialista explica que este tipo de recursos no sustituye al Estado, pero puede agilizar procesos de identificación en situaciones críticas.

También criticó que su material fuera utilizado para lo que llamó “vestir de morado” acciones institucionales sin atender de fondo la violencia.