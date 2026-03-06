Te contamos qué es el Kit Forense, la polémica propuesta del Ayuntamiento de Tehuantepec, en Oaxaca.

Previo a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec han generado controversia por anunciar el Kit Forense.

¿Qué es el Kit Forense? Esto se sabe sobre la propuesta del Ayuntamiento de Tehuantepec

El llamado Kit Forense es un actividad gratuita que lanzó el Ayuntamiento de Tehuantepec en sus redes sociales.

Se trata de un taller para elaborar “tu Kit Forense en caso de desaparición”, el cual se llevaría a cabo hoy 6 de marzo 2026 en la Casa Guietiqui de Santo Domingo Tehuantepec.

Como requisitos, la polémica actividad solicitaba a las mujeres participantes llevar:

Una blusa, que la persona haya usado todo el día

Fotografía reciente sin filtro impresa

El taller se anunciaba como una actividad en el marco del 8M y un “espacio seguro y exclusivo para mujeres.” No obstante, generó indignación.

Becky Ríos, investigadora de la UNAM fue quien creó el Kit Forense. Sin embargo, acusó de plagio al Ayuntamiento de Tehuantepec.

Quiero aclarar que yo no voy a estar presente en esa actividad y quiero reiterar que con el kit no se lucra, ustedes no tienen que estar pagando por el kit puesto que yo estoy hablando, les enseño cómo se elabora el kit forense, el kit forense no es un juego. Una. Y la siguiente yo no trabajo para ningún nivel de gobierno, ni federal ni estatal, a mí no se me ha pedido ninguna colaboración, así que exijo a ese municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, una disculpa pública. Beacky Ríos

El Kit creado por Becky Ríos busca que las personas tengan resguardada su información biológica que facilite su identificación en caso de desaparecer.

¿Qué es el Kit Forense? La propuesta del Ayuntamiento de Tehuantepec (Especial)

Kit Forense del Ayuntamiento de Tehuantepec genera repudio en redes sociales

El taller de Kit Forense lanzado por el Ayuntamiento de Tehuantepec, de inmediato generó molestia en redes.

Usuarios y colectivos feministas reprobaron el mensaje insensible que mandaron las autoridades.

Ya que en lugar de promover políticas eficaces para prevenir las desapariciones, se normaliza la violencia hacia las mujeres.

Tras recibir críticas, el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec decidió borrar su publicación de “Elabora tu Kit Forense en caso de desaparición.”