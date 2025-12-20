Oaxaca se convertirá en la primera entidad del país en llevar a cabo una Consulta de Revocación de Mandato, luego de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitiera la declaratoria de procedencia del ejercicio, un hecho que coloca al estado como referente nacional de democracia participativa.

El senador de Morena, Antonino Morales Toledo, afirmó que esta decisión consolida a Oaxaca como un ejemplo vivo de los principios que impulsa la Cuarta Transformación, al permitir que sea la ciudadanía quien evalúe de manera directa el desempeño del titular del Poder Ejecutivo estatal.

Oaxaca se convierte en referente nacional de la democracia participativa

El legislador subrayó que este proceso cuenta con pleno sustento legal y respaldo institucional, ya que el órgano electoral validó las firmas necesarias para activar el mecanismo, lo que garantiza certeza jurídica y transparencia.

Asimismo, destacó que el gobernador Salomón Jara Cruz ha mantenido una postura firme de respeto absoluto a la ley y a la voluntad popular, al instruir que se facilite el ejercicio sin interferencias ni simulaciones políticas.

Consulta de Revocación de Mandato en Oaxaca es avalada por el IEEPCO (Cortesía)

Morales Toledo aseguró que la consulta representa mucho más que un procedimiento administrativo, ya que simboliza un cambio profundo en la relación entre gobierno y ciudadanía, donde la rendición de cuentas deja de ser un discurso para convertirse en una práctica real.

Finalmente, hizo un llamado a nivel nacional para observar el proceso que se desarrollará en Oaxaca, al considerar que puede sentar las bases de una democracia moderna, funcional y con protagonismo ciudadano, alineada con los principios de la transformación del país.