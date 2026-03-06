En la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), fue hallado el cuerpo de Nayrobi Flores, una mujer trans de 27 años; estaba desaparecida desde el 26 de febrero.

Fueron sus familiares quienes localizaron el cuerpo de Nayrobi Flores con múltiples huellas de violencia y abusada sexualmente, en las inmediaciones de la vialidad Gran Canal del Desagüe.

Nayrobi Flores, mujer trans, es hallada muerta en alcaldía Venustiano Carranza

Los familiares de Nayrobi Flores quienes encontraron el cuerpo de la mujer trans, quemada, apuñalada y violentada, en Ampliación Venustiano Carranza tal como narraron para medios.

La hermana de Nairobi Flores también mencionó que un hombre la contactó, avisándole que encontraría el cuerpo de la mujer trans en la zona del Parque Lineal.

Tras dicho aviso, la familia comenzó la búsqueda de Nayrobi Flores la cual derivó en en donde alguien los alertó de una casa de campaña improvisada que desprendía mal olor.

Tras mover una lona en uno de sus bajo puentes, fue que encontraron el cuerpo de una mujer trans, a quien reconocieron como Nayrobi Flores debido a la vestimenta.

Las autoridades acudieron al lugar para levantar el cuerpo de Nayrobi Flores durante la madrugada de este viernes 6 de marzo, alrededor de las 2:00 horas.

Nayrobi Flores es hallada sin vida en Venustiano Carranza (Facebook)

Nayrobi Flores desapareció el 26 de febrero tras salir con un amigo

Tal como relata la ficha de búsqueda, Nayrobi Flores fue vista por última vez el 26 de febrero 2026, cuando salió de su casa para encontrarse con un amigo, en la colonia Morelos.

El padre de Nayrobi Flores también mencionó que sospechan de alguien, información que compartieron con la Fiscalía General de Justicia de CDMX para la investigación.

El cuerpo de Nayrobi Flores fue encontrado ya en estado de descomposición, aunque no se menciona una fecha aproximada de muerte.