El senador por Oaxaca, Antonino Morales Toledo, expresó su respaldo a la iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el proyecto recoge las demandas ciudadanas planteadas en distintos estados del país.

Antonino Morales respalda reforma electoral de Claudia Sheinbaum

El legislador de Morena sostuvo que la propuesta representa el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por la presidenta y afirmó que su contenido responde a la exigencia de fortalecer la democracia.

Asimismo, aseguró que la iniciativa busca consolidar un modelo democrático más austero y participativo, en el que se privilegie el interés nacional por encima de los intereses partidistas.

“Ha llegado la hora de definiciones. Convoco a todas y todos los legisladores a ser auténticos representantes populares y poner por delante el fortalecimiento de la democracia participativa. No podemos permitir que intereses particulares o de grupo frenen la voluntad del pueblo expresada en las urnas y en las calles” Antonino Morales, senador de Morena

Antonino Morales hizo un llamado a los partidos para dejar a un lado los intereses particulares y priorizar la consolidación de una democracia participativa, señalando que el momento político exige responsabilidad de las y los legisladores para respaldar cambios que fortalecen la representación popular y la participación ciudadana en la vida pública del país.

El senador explicó que entre los puntos contemplados en la propuesta de reforma electoral se encuentran ajustes en la estructura del Senado de la República, así como medidas para establecer controles financieros más estrictos dentro del sistema político.

Además, adelantó que la bancada de Morena respalda el contenido de la reforma y señaló que, en caso de que el proceso legislativo enfrente obstáculos, los legisladores de su partido analizarán las vías necesarias para que las modificaciones puedan concretarse.

Finalmente, insistió en que la discusión sobre la reforma electoral debe centrarse en responder a las demandas ciudadanas y fortalecer el sistema democrático del país.