Pobladores de Juchitán en el estado de Oaxaca extendieron muestras de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la inauguración de estación del Tren Interoceánico este 21 de noviembre.

Lo anterior debido a que a cientos de habitantes del municipio recibieron con aplausos y gritos de apoyo a la presidenta en su arribo a la ciudad luego de que inauguró la estación.

Claudia Sheinbaum inaugura nueva estación del Tren Interoceánico en Oaxaca (Presidencia/Cuartoscuro / Presidencia)

Claudia Sheinbaum recibió muestras de apoyo en inauguración de estación del Tren Interoceánico en Oaxaca

Luego de encabezar el acto de inauguración de una nueva estación del Tren Interoceánico en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió muestras de respaldo en el municipio de Juchitán.

En videos que circulan en redes sociales, se muestra que tras el recorrido inaugural de la estación Chahuites de la Línea K, cientos de pobladores de Juchitán ya la esperaban.

En medio de gritos de “presidenta, presidenta”, Claudia Sheinbaum se acercó a los habitantes del municipio para saludarlos y tomarse fotografías con quienes así se lo solicitaron.

En medio de un ambiente festivo, algunos otros asistentes al acto de inauguración de la nueva estación del Tren Interoceánico en Oaxaca, lanzaron porras al gobernador de la entidad, Salomón Jara .

🚨Reciben en Juchitán, Oaxaca, a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego del recorrido que realizó por el Tren Interoceánico.



Israel Aldave vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/kWtk1D7e0p — Azucena Uresti (@azucenau) November 22, 2025

Claudia Sheinbaum inauguró una nueva estación del Tren Interoceánico en Oaxaca

En seguimiento del Tren Interoceánico que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició en diciembre de 2023, este 21 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró una nueva estación en Oaxaca.

Durante el acto de inauguración de la estación Chahuites de la Línea K, la presidenta resaltó que con la develación de la nueva parada, hay más posibilidad de recorrer la zona sur del país.

Incluso, Claudia Sheinbaum indicó que el proyecto del Tren Interoceánico contempla que en julio de 2026 se pueda llegar hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas, que corresponde a la frontera con Guatemala.

“A partir de mañana ya pueden comprar su boleto para subirse al tren, pueden ir de aquí a Ixtepec, hasta Salina Cruz, después por el Istmo, hasta Coatzacoalcos y de ahí pueden ir hasta Palenque, y vamos a seguir trabajando para que el próximo año podamos inaugurar de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo, hasta la frontera con Guatemala” Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que durante el mensaje que ofreció previo a cortar el listón, Claudia Sheinbaum dijo que "nunca va a haber divorcio entre gobierno y pueblo“, pues su administración trabaja para él.