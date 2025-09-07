Tras el asalto al hipnotista John Milton en la carretera Culiacán-Eldorado, Sinaloa, se dio a conocer un nuevo video de cómo le robaron su camioneta.

Fue la tarde del 2 de septiembre que John Milton sufrió un asalto al sur de Culiacán, cuando sujetos armados lo despojaron de su camioneta de lujo mientras transitaba en la carretera sinaloense con rumbo a Nayarit.

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Sinaloa se contabilizaron 3 mil 960 robos de automóviles desde enero al 15 de agosto de 2025.

Asalto a John Milton: Nuevo video revela momento en el que le robaron su camioneta

En redes sociales compartieron un nuevo video del momento del asalto a John Milton en el que se observa cómo lo despojaron de su camioneta y le dispararon a los pies, sin resultar herido.

Aunque no se observa el momento en que lo interceptaron, el nuevo video muestra a John Milton ya abajo de su camioneta, cuando uno de sus asaltantes lo empuja antes de subir al vehículo con el que alcanzaron al hipnotista.

Sin embargo, mientras arrancaban tanto el automóvil tipo sedán como la camioneta del hipnotista, uno de los asaltantes abre fuego contra el piso, justo a los pies de John Milton, quien descartó presentar heridas.

El video tiene una duración de 14 segundos y termina con John Milton dirigiéndose a la banqueta mientras los asaltantes se alejan con su camioneta, todo a plena luz del día como denunció el hipnotista.

En entrevista con Javier Ceriani, John Milton declaró que el asalto fue en compañía de su familia y fue tras una primera negativa de dar las llaves hasta que no bajaran del vehículo tanto sus familiares como su equipo de trabajo.

Así le quitaron camioneta a John Milton, el caballero de la hipnosis, el 2 de septiembre por la carretera Culiacán–Eldorado, en #Sinaloa pic.twitter.com/WUeakIgrkx — Sentido Común (@MxSentidoComun) September 7, 2025

Fue en ese momento que los sujetos descendieron del vehículo con el que lo interceptaron y dispararon al aire, para después al suelo, como se observa en el video.

Asalto a John Milton: Esto se sabe del robo de su camioneta

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer el 3 de septiembre que se habría recuperado la camioneta robada a John Milton gracias a su sistema GPS.

Aunque de momento no se dio a conocer si hay detenidos por el asalto a John Milton, el hipnotista tendría de vuelta todos sus documentos, que durante el robo y mediante redes sociales, pidió que se los devolvieran.

Esto fue confirmado por John Milton en entrevista con Azucena Uresti, y añadió que se le fue devuelto casi todo tras el asalto, con excepción de ciertos objetos, como un reloj que le regaló su padre entre otros.

Sin embargo, no se ha dado a conocer si hay detenidos por el asalto a John Milton en la carretera Culiacán-Eldorado, Sinaloa, aunque el hipnotista agradeció la labor de las autoridades.