En busca de evitar que los gobernadores de Nuevo León en funciones dejen de lado su cargo para competir por la Presidencia, Waldo Fernández presentará una iniciativa que frenaría las licencias.

“Se trata de proteger el derecho colectivo de los 5 millones de personas que están en zozobra” Waldo Fernández

Así lo adelantó el senador de Morena con licencia al señalar que el estado merece un gobernador de tiempo completo, que además tenga una plena concentración en sus deberes.

Al considerar que la naturaleza de su propuesta es en beneficio general de Nuevo León, llamó a los aspirantes a la gubernatura a sumarse y respaldar su proyecto legislativo.

Waldo Fernández (Fdzwaldo / Instagram)

Waldo Fernández propone que gobernadores en funciones de Nuevo León no puedan pedir licencia

En enero de 2018, el entonces gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pidió licencia al congreso estatal con la finalidad de competir por la Presidencia de la República.

Cinco años más tarde, en octubre de 2023, el actual gobernador del estado, Samuel García, hizo lo mismo y pese a que desistió de sus planes, Waldo Fernández quiere evitar que casos así se repitan.

Al acusar que por proyectos personales los 2 últimos gobernadores dejaron el destino del estado a la deriva, anunció una iniciativa para evitar que mandatarios en funciones reciban licencias.

“No se trata de proteger el derecho individual de una sola persona, se trata de proteger el derecho colectivo de los 5 millones de personas que están en zozobra porque tienes un gobernador que se la pasa tres años desviando recursos, con una agenda nacional” Waldo Fernández

Waldo Fernández llama a aspirantes a gubernatura a sumarse a iniciativa

Al anunciar la propuesta de reforma con la que pretende bloquear las aspiraciones de los gobernadores en funciones, Waldo Fernández consideró que se beneficiaría a la gente de Nuevo León.

Por ello, pidió a quienes como él, aspiran a la gubernatura, se sumen a su propuesta para que los mandatarios en funciones ya no reciban licencias para separarse de sus puestos.

“Yo invitaría todos a que la firmen, a los aspirantes que quieran participar. Parece que es una muy buena propuesta porque quiénes son los los afectados” Waldo Fernández

En especial porque la iniciativa se concentra en las 5 millones de personas que debido a las malas gestiones de gobernadores, carecen de agua, movilidad y sufren otras problemáticas.