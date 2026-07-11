El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Waldo Fernández, pidió sancionar al gobierno estatal por retener recursos municipales.

Así lo planteó el senador con licencia al advertir que la retención de recursos federales destinados a los municipios de Nuevo León, constituye un delito que debe castigarse.

Por ello, Waldo Fernández hizo un llamado a los gobiernos municipales para que se sumen a la exigencia de iniciar investigaciones para que se sancione a los responsables.

“Ya no se trata de hacerle llamados al Gobierno del Estado, me imagino que ya es momento de proceder legalmente para que entreguen esos recursos” Waldo Fernández

Waldo Fernández pide intervención de ASF

Al exigir que se sancione al gobierno de Nuevo León por retener recursos municipales, Waldo Fernández acusó que el hecho constituye un delito que debe investigarse.

Al respecto, señaló que el dinero retenido por el Estado no es de su pertenencia, pues su papel solo le confiere el poder de transferir los recursos a la Tesorería que debe dispersarlos a los municipios.

En caso de que no ocurra así, advirtió, se está cometiendo un delito que es responsabilidad del Secretario de Finanzas, por lo que aseveró que es necesaria la intervención de la ASF.

“Hago un llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una primera instancia” Waldo Fernández

Por lo anterior resaltó que él no puede solicitar la intervención de la dependencia federal, pero aseveró que Carlos Humberto Suárez, su suplente en el Senado, sí va a presentar la solicitud formal.

Por último, acusó que la retención de recursos municipales, es una maniobra del Gobierno del Estado para resarcir el déficit financiero y desorden por los que no terminó sus obras.