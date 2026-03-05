La secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, inauguró el primer mural del programa “Trazos Mundialistas” en la estación General I. Zaragoza de Metrorrey, en representación del gobernador Samuel García.

Durante la presentación estuvo acompañada por Abraham Vargas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, así como integrantes del colectivo artístico Boa Mistura, quienes participaron en el desarrollo de la obra.

El proyecto forma parte de una estrategia interinstitucional que busca llenar de arte y cultura distintos espacios urbanos de Monterrey rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, al mismo tiempo que promueve la identidad de Nuevo León a través de la participación de artistas internacionales.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Metrorrey, la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León y 18 dependencias del Gobierno estatal, además del patrocinio de la empresa Berel.

Primer mural de “Trazos Mundialistas” transforma estación Zaragoza de Metrorrey

La obra consiste en una intervención artística en los muros exteriores de la estación General I. Zaragoza, lo que permite una vista de 360 grados en una superficie aproximada de 600 metros cuadrados.

Se trata de la primera ocasión en que un espacio completo de esta estación es intervenido con arte urbano. El diseño fue desarrollado por el colectivo Boa Mistura, reconocido a nivel internacional, que elaboró el boceto tras realizar un proceso de recopilación de información para reflejar elementos representativos de la identidad local.

Este mural es el primero de 78 proyectos artísticos contemplados dentro del Corredor FIFA, el cual abarcará desde la caseta de Guadalupe hasta el Obispado.

El proyecto también busca fortalecer la relación entre los espacios de transporte público y los usuarios, generando un entorno cultural que acerque el arte a la vida cotidiana de la ciudad.

Arte urbano rumbo al Mundial 2026: Inauguran mural monumental en Estación Zaragoza (Cortesía)

Monterrey impulsa arte urbano rumbo al Mundial 2026

El programa “Trazos Mundialistas”, impulsado por el gobierno de Samuel García, forma parte de la estrategia cultural “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, que busca consolidar la identidad urbana de Monterrey rumbo a la justa internacional de 2026.

La obra fue concebida como un díptico monumental que surgió a partir de una consulta con usuarios de Metrorrey, con el objetivo de democratizar el arte y permitir que el mural reflejara la esencia del estado.

El concepto artístico se estructura en torno a dos ejes principales: Arraigo y Progreso, que representan la dualidad de una ciudad que mantiene fuertes vínculos con su tradición mientras avanza hacia la modernidad.

La composición aprovecha la disposición de los muros en las aceras norte y sur para crear un diálogo visual. Aunque cada lado tiene características propias en cuanto a geometría y color, ambos forman parte de una sola narrativa artística.

El segmento Arraigo integra elementos asociados con la tradición regiomontana, como la piedra y la cantera, la gastronomía local y la música regional, además de referencias culturales como los matlachines y los colores de los equipos de futbol Tigres y Rayados.

Por su parte, el concepto Progreso representa la faceta moderna de Monterrey, destacando su desarrollo académico, científico y tecnológico, así como la presencia de universidades, centros de investigación y parques industriales.

En el mural también puede observarse la frase “Raíz de cantera y adobe / Hojas de concreto y cristal”, que sintetiza la idea de una ciudad que conserva su identidad mientras evoluciona.

La técnica utilizada combina geometría y cromatismo inspirados en el paisaje local, lo que permite integrar el mural al entorno urbano y resaltar la identidad visual de Monterrey.

Con esta intervención, el colectivo artístico buscó reflejar la dualidad entre tradición y modernidad que caracteriza a la capital de Nuevo León, al tiempo que se fortalece el uso del arte urbano como herramienta de transformación social y cultural.