El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el líder de proyecto de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), Martin van Ginkel, y con el embajador del Reino de los Países Bajos en México, André Driessen.

El encuentro se realizó en el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del cual Nuevo León será sede. Durante la reunión, la delegación neerlandesa constató los avances organizativos y la coordinación que impulsa el Gobierno estatal para garantizar que la entidad destaque en la justa internacional.

Samuel García asegura que Nuevo León está listo para recibir el Mundial 2026

El mandatario estatal expresó que el estado se encuentra preparado para recibir a la selección de Países Bajos en un posible cuarto partido en el Estadio BBVA, así como a las demás naciones participantes.

Señaló además que existe entusiasmo entre la afición para convertir a Nuevo León en sede de un récord Guinness por el mayor número de seguidores vestidos de naranja apoyando a Holanda, como muestra del ambiente que ya se vive rumbo al torneo.

Ya estamos a 4 meses, 105 días para tener el Mundial más grande en la historia de FIFA aquí en Nuevo León, preparándonos y recibiendo, por supuesto a los países que van a estar por acá. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

En la reunión participaron las secretarias de Economía y de Turismo, Betsabé Rocha y Maricarmen Martínez; el subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo; el Host City Manager FWC 26 MTY, Alejandro Hütt Valenzuela; y el alcalde de Guadalupe, Héctor García.

Por parte de la KNVB acudieron Stefan van Hoof, gerente de Boletaje; Rosella Passier, gerente de Marketing; y Mandy Chin-o-Loi, líder de Marketing. La comitiva diplomática estuvo integrada por Stephan van den Ouweland, cónsul honorario de los Países Bajos en Monterrey, y Daniela Núñez Zurita, oficial de Diplomacia Pública, Comunicaciones y Vinculación Académica.