Clara Luz Flores solicitó licencia a la titularidad de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación (Segob) para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027.

La morenista informó que su separación del cargo será efectiva el próximo 22 de junio, con el objetivo de participar en el proceso interno de Morena como coordinadora estatal de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

Desde Nuevo León, Clara Luz Flores presentó formalmente su carta de solicitud para contender en el proceso interno del partido guinda y aseguró que ahora cuenta con mayor experiencia política para buscar nuevamente la gubernatura del estado.

Cabe recordar que Clara Luz Flores ya fue candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León durante los comicios de 2021.

“Es un momento muy importante en mi vida. Vengo muy lista, muy preparada, más lista, más preparada” Clara Luz Flores, aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena

🚨🗳️ ¡Nuevo destape en Morena! Clara Luz Flores va por Nuevo León en 2027@claraluzflores solicitó licencia a la Unidad de Asuntos Religiosos de la @SEGOB_mx para buscar la candidatura de @PartidoMorenaMx a la gubernatura de Nuevo León en la elección de 2027. pic.twitter.com/EWWigzgs03 — Político MX (@politicomx) May 12, 2026

Clara Luz Flores afirma que los problemas de Nuevo León continúan

Durante el encuentro con medios de comunicación, Clara Luz Flores señaló que los problemas en Nuevo León continúan prácticamente igual que hace seis años, cuando contendió por primera vez como candidata de Morena.

La exalcaldesa de Escobedo aseguró que algunas problemáticas incluso se han agravado, aunque evitó precisar cuáles. También sostuvo que diversos temas pendientes siguen sin resolverse en beneficio de la ciudadanía.

Por ello, afirmó que buscará nuevamente convertirse en la candidata de Morena para trabajar en favor de los habitantes de Nuevo León.

“Los problemas de Nuevo León siguen siendo los mismos y algunos más, así que no se han resuelto los problemas de Nuevo León y necesitamos resolverlos (...) necesitamos ver los problemas que le duelen todos los días a los ciudadanos de Nuevo León” Clara Luz Flores, aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena

¿Quiénes buscan la candidatura de Morena para la gubernatura de Nuevo León en 2027?

Con Clara Luz Flores, ya suman al menos siete perfiles de Morena interesados en competir por la gubernatura de Nuevo León en 2027. Entre los aspirantes destacan: