Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco, afirmó que “hay gobernabilidad y paz” en el municipio tras el asesinato de Manuel, su hijo de 16 años hallado sin vida el 23 de septiembre de 2026.

“En Tecamachalco hay gobernabilidad y paz. Ni su servidor ni nadie tiene pacto con la delincuencia” Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco

En un mensaje de tres minutos, el edil resaltó que Tecamachalco tiene gobernabilidad y paz, al tiempo que negó que él o alguno de sus colaboradores tengan vínculos con la delincuencia.

Alcalde de Tecamachalco niega vínculos con la delincuencia

A una semana del hecho, el morenista Mateo Hernández López retomó sus funciones como presidente municipal de Tecamachalco, con un mensaje acompañado por todo su cabildo.

En el mismo, resaltó que las diferentes áreas del ayuntamiento han trabajado para asegurar la continuidad de los servicios públicos y mantener la paz y la seguridad en el municipio.

Mateo Hernández López invitó de manera clara a la participación ciudadana para mantener la paz en el municipio, reconociendo que ningún gobierno puede afrontar por sí solo los retos de la comunidad.

Finalmente, defendió que tanto él como su cabildo se han manejado de forma honesta y firme, negando así cualquier pacto con la delincuencia de su gobierno como se ha especulado a raíz de los hechos.

Fiscalía de Puebla investiga secuestro y muerte del hijo del alcalde de Tecamachalco (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Alcalde de Tecamachalco confía en que habrá justicia para su hijo

En otro video, el alcalde de Tecamachalco agradeció todas las muestras de apoyo que ha recibido en la última semana, además de referirse a lo ocurrido a su hijo como un acto cobarde.

“Mi hijo Manuelito era un joven como muchos jóvenes de su edad, estudiante, hijo de familia, un joven lleno de sueños, pero cayó en manos de gente perversa y cobarde que le arrebató la vida”. Mateo Hernández López, alcalde de Tecamachalco

Reafirmó que su compromiso es con el pueblo que gobierna y reiteró que no ha hecho ni hará acuerdos con la delincuencia, además de expresar su confianza en que habrá justicia para su hijo.