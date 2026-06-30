El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza supervisó los avances del programa Rampas que Resuelven, una estrategia orientada a mejorar la accesibilidad y la movilidad de personas con discapacidad y adultos mayores mediante la eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas particulares.

Durante un recorrido realizado en la colonia San Jorge, autoridades municipales constataron los beneficios que las adecuaciones han generado para las familias beneficiadas, al facilitar desplazamientos más seguros y autónomos dentro y fuera de sus hogares.

Gobierno de Monterrey impulsa accesibilidad para personas con discapacidad

El programa Rampas que Resuelven tiene como objetivo brindar soluciones concretas a personas con movilidad reducida, mejorando las condiciones de acceso a sus viviendas y fortaleciendo su independencia en las actividades cotidianas.

Las nuevas rampas permiten que personas con discapacidad y adultos mayores cuenten con mayor seguridad al ingresar o salir de sus hogares, favoreciendo una mejor calidad de vida y una mayor integración comunitaria.

La estrategia es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Adrián de la Garza, Cemex y la asociación civil Desarrollo Comunitario, quienes establecieron un convenio de colaboración para construir, en una primera etapa, 200 rampas en distintos domicilios de la ciudad.

Para la implementación inicial del programa, el Gobierno de Monterrey destinó una inversión de 2 millones de pesos, con la posibilidad de ampliar los recursos conforme avance el proyecto.

Además de mejorar la accesibilidad en los hogares, el programa busca generar conciencia sobre la importancia de eliminar obstáculos físicos que limitan la movilidad de diversos sectores de la población.

A través de estas acciones, el Gobierno de Monterrey impulsa un modelo de desarrollo urbano más incluyente, enfocado en garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su condición física.

Rampas que Resuelven fortalece la colaboración social

Las obras forman parte de una política pública que prioriza la atención a quienes enfrentan mayores dificultades de desplazamiento, ofreciendo alternativas que incrementan su seguridad, autonomía y participación en la vida cotidiana.

Con el programa Rampas que Resuelven, el Gobierno de Monterrey, Cemex y Desarrollo Comunitario fortalecen la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para ampliar el acceso a infraestructura incluyente en distintos sectores de la ciudad.

A través de este tipo de iniciativas, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso con la accesibilidad universal, la inclusión social y el derecho de todas las personas a desplazarse de manera segura, autónoma y digna.