Monterrey fortalece la movilidad y reduce los tiempos de traslado en el sur de la ciudad con la construcción del puente vehicular La Rioja, el cual presenta un avance superior al 70 por ciento y forma parte de las obras del Circuito Vial Huajuco.

La obra permitirá mejorar la conectividad entre los sectores oriente y poniente de la Carretera Nacional, al ofrecer una alternativa de circulación para quienes diariamente se trasladan hacia escuelas, centros de trabajo y zonas comerciales.

Puente La Rioja supera el 70% de avance en Monterrey

De acuerdo con las autoridades municipales, el proyecto contempla un paso elevado de 420 metros lineales, con un carril por sentido, acotamiento e infraestructura destinada a peatones y ciclistas, con el objetivo de brindar una movilidad más segura e incluyente.

Como parte de los trabajos, ya concluyó el montaje de las 32 trabes principales, así como la colocación de las losas de la estructura. Además, la instalación de la señalización horizontal y vertical se encuentra en su etapa final, mientras que las labores de pavimentación e iluminación avanzan conforme al programa establecido.

El puente La Rioja contará con banquetas de cuatro metros de ancho, 14 cruces peatonales, 34 luminarias, áreas verdes, trabajos de paisajismo y un parabus sobre la Carretera Nacional, infraestructura que busca mejorar la accesibilidad y la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Circuito Vial Huajuco fortalecerá la conectividad en Monterrey

Esta obra forma parte del Circuito Vial Huajuco, un proyecto que también contempla la construcción de un túnel, puentes sobre los arroyos La Virgen y El Calabozo, carriles laterales y nuevas conexiones viales.

Con estas acciones, el municipio de Monterrey busca fortalecer la movilidad, agilizar la circulación vehicular y contribuir a una mejor calidad de vida para las familias regiomontanas mediante obras de infraestructura que favorezcan traslados más eficientes y seguros.