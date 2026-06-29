El DIF Monterrey realizó la ceremonia de graduación de niñas y niños que concluyeron su etapa formativa en las estancias infantiles municipales, en un evento que reunió a familias, personal educativo y autoridades para reconocer el esfuerzo y desarrollo alcanzado durante los primeros años de aprendizaje.

La ceremonia marcó el cierre de una importante etapa para las y los menores, quienes se preparan para iniciar su educación preescolar después de haber participado en actividades orientadas a fortalecer su crecimiento académico, emocional y social.

Durante el evento, el DIF Monterrey destacó la importancia de ofrecer espacios seguros y adecuados para el desarrollo de la niñez, mediante programas que impulsen el aprendizaje, la convivencia y la formación de habilidades fundamentales durante los primeros años de vida.

Las estancias infantiles municipales brindan atención integral a través de actividades pedagógicas, recreativas y de desarrollo psicomotor, además de ofrecer a madres y padres de familia un servicio confiable para el cuidado de sus hijas e hijos.

Programa Espacios DIFerentes moderniza estancias infantiles de Monterrey

Como parte de las acciones para mejorar la calidad de los servicios, el DIF Monterrey rehabilitó recientemente las cinco estancias infantiles municipales mediante el programa Espacios DIFerentes.

Las mejoras incluyeron nuevo mobiliario, sistemas de videovigilancia, climatización, material didáctico, renovación de áreas de juego y adecuaciones de infraestructura que permiten ofrecer entornos más seguros y funcionales para las niñas y los niños.

Además de brindar educación y cuidado, el DIF Monterrey promueve valores, habilidades sociales y herramientas que facilitan la transición de las y los menores hacia los siguientes niveles educativos.

Estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en fortalecer los servicios de atención infantil mediante espacios dignos, personal capacitado y programas diseñados para impulsar el desarrollo integral de la niñez regiomontana.

Con iniciativas como esta, el DIF Monterrey reafirma su compromiso con la primera infancia y con la construcción de mejores oportunidades para las nuevas generaciones, al tiempo que brinda respaldo a las familias mediante servicios educativos y asistenciales de calidad.