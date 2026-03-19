Cemex conmemora su 120 aniversario como uno de los actores más relevantes en la industria de la construcción a nivel global, con una historia que inició en Nuevo León y que actualmente se proyecta en distintos países.

A lo largo de más de un siglo, la compañía ha consolidado su presencia internacional gracias a la calidad de sus productos, innovación tecnológica y participación en obras emblemáticas que forman parte del desarrollo urbano y social de México.

Cemex celebra 120 años con legado en obras emblemáticas de México

De acuerdo con Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, este aniversario representa no solo un logro empresarial, sino también el resultado del trabajo de miles de colaboradores que han contribuido a construir infraestructura duradera y confiable.

“El esfuerzo de nuestros colaboradores se refleja en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye. Así llegamos a este aniversario, orgullosos de nuestras raíces y de nuestra proyección internacional, construyendo confianza en cada obra para tener un mejor futuro” Sergio Menéndez, presidente de Cemex México

Entre los proyectos más representativos en los que ha participado Cemex se encuentran los cimientos del Monumento a la Revolución, así como la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe.

También destacan el desarrollo educativo como el Tecnológico de Monterrey, además de obras urbanas clave en la rehabilitación del Circuito Interior y la remodelación del Zócalo en la Ciudad de México.

Cemex se consolida como líder en la industria de la construcción (cortesía)

De igual manera, Cemex ha sido parte de proyectos como el Metrobús, mientras que en el sector inmobiliario ha participado en desarrollos de gran escala como la Torre Reforma, Torre Mitikah y la Torre KOI.

En cuanto a infraestructura de alta ingeniería, sobresalen obras como el Puente Baluarte y el Puente Atirantado de San Pedro Garza García. Además, Cemex ha fortalecido su presencia en el mercado nacional a través de Construrama, considerada una de las redes de distribución de materiales de construcción más importantes del país.

Con 120 años de historia, Cemex reafirma su papel como referente global, manteniendo su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de infraestructura de calidad que impacta en la vida e imagen de las ciudades. Si quieres conocer más sobre la historia de Cemex, puedes visitar la página oficial https://www.cemexmexico.