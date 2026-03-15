El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, presentaron el programa “Ponte Nuevo, MUNDIALEÓN”, una iniciativa deportiva que llevará partidos de fútbol a distintos barrios del estado.

El proyecto se impulsa en el contexto del ambiente previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca fomentar el deporte y la participación comunitaria.

Durante el anuncio, el mandatario estatal agradeció a exjugadores y leyendas del fútbol que participarán como embajadores de los equipos que representarán a barrios de municipios como Monterrey, Guadalupe, General Escobedo, Santa Catarina, San Nicolás, Apodaca, García, Zuazua y Juárez.

Samuel García y Mariana Rodríguez impulsan el torneo MUNDIALEÓN en Nuevo León

Samuel García destacó que la iniciativa permitirá fortalecer el tejido social y promover el deporte en las comunidades. Señaló que estos torneos contribuirán a mejorar espacios públicos y generar beneficios para niñas, niños y jóvenes del estado.

Por su parte, Mariana Rodríguez explicó que MUNDIALEÓN será un torneo estatal de fútbol varonil y femenil que se realizará en 16 barrios de Nuevo León.

La competencia se dividirá en dos categorías:

Sub-17, para menores de edad

18 a 30 años, para jóvenes y adultos

En cada barrio participarán 8 equipos por categoría, de los cuales seis serán varoniles y dos femeniles. Las personas interesadas pueden realizar su registro en el Gimnasio Nuevo León o en las sedes donde se disputarán los partidos.

El registro será completamente gratuito, al igual que los uniformes para los equipos participantes.

Entre los requisitos destacan:

Ser residente de Nuevo León

Al menos seis jugadores deben comprobar que viven en el barrio que representan

Mayores de edad: presentar copia de identificación oficial

Menores: copia de identificación del padre, madre o tutor

Para más información se puede consultar las redes sociales del Gobierno estatal o comunicarse al 070.

MUNDIALEÓN ofrecerá hasta 70 mil pesos y experiencias VIP del Mundial

El torneo se disputará en dos fases. La primera etapa se realizará del 28 de marzo al 24 de mayo, mientras que la segunda iniciará el 30 de mayo. La gran final se jugará el 7 de junio en el Estadio Bicentenario.

Durante la presentación también se realizó el “Draft de Cracks”, donde se asignaron los exfutbolistas que fungirán como embajadores de cada barrio participante. Entre ellos destacan figuras como Pavel Pardo, Carlos Salcido, Ramón Morales, Hugo Ayala y Walter Ayoví.

Estos exjugadores participarán en actividades deportivas, convivencias y clínicas de fútbol con jóvenes de las comunidades.

Los equipos ganadores de la primera fase recibirán 10 mil pesos, trofeo, medallas, uniformes y balones para avanzar a la siguiente etapa.

En la fase final, los equipos campeones de cada categoría obtendrán 70 mil pesos, trofeo y una experiencia VIP mundialista, que incluye acceso al Fan Fest y recorrido especial por el estadio.

Los subcampeones recibirán 30 mil pesos, trofeo, medallas y experiencias especiales relacionadas con el Mundial.

Durante el evento también estuvieron presentes autoridades estatales y figuras del deporte, entre ellas el exfutbolista español David Silva.