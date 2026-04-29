Durante la tarde del martes 28 de abril, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones de Nuevo León, encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Además, asistieron el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha Nieto, este órgano de coordinación tiene como objetivo atraer inversiones, impulsar proyectos y consolidar un desarrollo económico en el país.

Al evento también acudió un comité conformado por 30 empresarias y empresarios, liderados por María Ángela Ramírez, además de directivos de empresas, cámaras empresariales, clústeres y académicos.

Este comité tiene como objetivo impulsar espacios para generar acuerdos institucionales y dar seguimiento a proyectos clave del estado, bajo colaboraciones y trabajo conjunto entre sector privado y público.

Plan México impulsa cartera millonaria de inversiones en Nuevo León

El Comité Promotor de Inversión en Nuevo León forma parte del Plan México, impulsado por el gobierno federal, y durante la sesión se expusieron los avances, retos y propuestas de acción para facilitar la llegada de nuevas inversiones. Además, se habló sobre el fortalecimiento de empresas y la simplificación de trámites.

Nuevo León instala Comité Promotor de Inversión con Samuel García (cortesía)

Las autoridades destacaron que Nuevo León cuenta con 188 proyectos que se han registrado en el portafolio de inversiones, lo que representa una inversión de 46 mil 600 millones de dólares y la generación de 88 mil 610 empleos.

Además, se detalló que, del total, el 66% de proyectos son de inversión extranjera, es decir, 125 proyectos de origen extranjero, 20 de inversión mixta, 19 de origen nacional y 24 sin especificar, de los cuales el 99% se encuentran en tiempo y forma para su ejecución. La inversión se distribuye de la siguiente manera por sector:

Manufactura con 25 mil 300 millones de dólares

Transporte con 13 mil 800 millones de dólares

Energía con 4 mil 200 millones de dólares

Construcción con mil 700 millones de dólares

Nuevo León instala Comité Promotor de Inversión con Samuel García (cortesía)

Comité Promotor de Inversión fortalece crecimiento económico en Nuevo León

Por otra parte, el gobierno estatal se comprometió a seguir trabajando con un plan estructurado para dar seguimiento a proyectos de inversión, identificar y escalar obstáculos, además de mantener una comunicación directa con el gobierno federal.

Asimismo, se acordaron ejecutar líneas de acción enfocadas en fortalecer la ventanilla de inversión, impulsar polos de desarrollo en Pesquería y en el puerto fronterizo Colombia-Laredo. Además, de promover esquemas de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas.

Nuevo León instala Comité Promotor de Inversión con Samuel García (cortesía)

Tan solo en Nuevo León, las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 90% de las unidades económicas y generan alrededor del 40% del empleo, por lo que es importante integrarlas a las cadenas de valor y potenciar su crecimiento.

Con estas estrategias, Nuevo León se ha convertido en un referente de liderazgo económico a nivel nacional con el objetivo de fortalecer la inversión, generar empleos y traducirlo en bienestar integral.