Mariana Rodríguez Cantú participó en la conferencia “De emprendedora a emprendedor”, realizada en el Mercado Hecho en Nuevo León, donde compartió su experiencia personal para motivar a quienes buscan iniciar o consolidar un negocio.

Durante el encuentro, la titular de AMAR a Nuevo León estuvo acompañada por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y habló sobre los retos que enfrentó antes de alcanzar estabilidad en sus proyectos empresariales.

Hecho en Nuevo León brinda herramientas para crecer negocios locales (Cinthya Gonzalez)

Ante emprendedores y asistentes, explicó que antes de encontrar una fórmula funcional atravesó varios intentos fallidos, lo que le permitió aprender sobre constancia, estrategia y adaptación a nuevos mercados.

Nuevo León impulsa emprendedores con programas y conferencia especial

En su mensaje, Mariana Rodríguez Cantú aseguró que emprender implica enfrentar etapas difíciles, avances lentos y momentos de incertidumbre, por lo que insistió en no abandonar los proyectos al primer obstáculo.

También subrayó que el éxito empresarial no ocurre de inmediato, sino que es resultado del trabajo continuo, disciplina y capacidad para mejorar todos los días.

Hecho en Nuevo León brinda herramientas para crecer negocios locales (Cinthya Gonzalez)

Entre las recomendaciones que compartió se encuentran:

Detectar una necesidad real del mercado

Formalizar el negocio

Registrar la marca

Combinar ventas físicas con plataformas digitales

Además, señaló la importancia de calcular correctamente costos de producción, renta, personal e insumos para fijar precios justos y sostenibles.

Hecho en Nuevo León brinda herramientas para crecer negocios locales (Cinthya Gonzalez)

Programas de apoyo para emprendedores en Nuevo León

Durante la conferencia, autoridades estatales recordaron que en Nuevo León existen programas públicos para fortalecer pequeñas y medianas empresas.

Entre ellos destacan Hecho en NL, enfocado en profesionalización y comercialización; Peak NL, orientado a formación y financiamiento; Centro Pymes, para apertura y crecimiento; además de iniciativas dirigidas a mujeres emprendedoras y negocios sostenibles.

Hecho en Nuevo León brinda herramientas para crecer negocios locales (Cinthya Gonzalez)

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, reconoció la participación de Mariana Rodríguez y señaló que la plataforma Hecho en Nuevo León toma inspiración de historias reales de emprendimiento.

Con este tipo de actividades, el gobierno estatal busca fortalecer el ecosistema emprendedor, impulsar nuevos negocios y generar más oportunidades económicas para la población.