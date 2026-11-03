El gobernador de Nuevo León, Samuel García dió a conocer que a partir de este mes de noviembre las 121 mil beneficiarias del programa “Ayudamos a las mujeres” podrán acceder con su tarjeta a toda la red del transporte público de Nuevo León en forma gratuita las 24 horas de lunes a domingo, los viajes que sean necesarios.

Durante el Nuevo León Informa en donde estuvo acompañado del Secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, el gobernador dijo que de esta manera las mujeres afiliadas a este programa harán uso íntegro de los 2 mil pesos del apoyo social, sin distraerlos para el transporte público.

Este programa Ayudamos a las Mujeres, las ayuda a tener independencia, autonomía y a tener un mínimo básico, lo que le llamamos la cobertura universal y tener un mínimo básico para la canasta alimentaria. Por eso les decimos que hoy tenemos ya 121 mil mujeres que reciben 2 mil pesos mensuales, en una tarjeta que está personalizada Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García anuncia transporte público gratis para mujeres (cortesía)

¿Qué transporte será gratuito para las beneficiarias?

El programa contempla transporte público gratis en Nuevo León para las mujeres que cuentan con la tarjeta Ayudamos. El acceso incluye:

Camiones urbanos gratuitos .

. Transmetro gratis .

. Rutas alimentadoras.

Las tres líneas del Metro de Nuevo León.

El gobernador Samuel García señaló que las beneficiarias podrán utilizar los 4 mil 500 camiones nuevos y las unidades de Transmetro, además de las líneas del Metro que actualmente están en operación.

El gobernador destacó que el programa busca contribuir a la independencia y autonomía de las mujeres, además de brindarles un respaldo para cubrir necesidades básicas de sus hogares.

Ayudamos a las Mujeres elimina restricciones de viajes gratuitos

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, explicó que anteriormente el programa contemplaba cuatro viajes gratuitos al día, con restricciones de horario de 10:00 a 13:00 horas.

Con el nuevo esquema, las beneficiarias de Nuevo León podrán realizar todos los traslados que necesiten durante los siete días de la semana y en cualquier horario de operación del transporte público.

Arratia señaló que la movilidad era uno de los aspectos que faltaban por cubrir para ofrecer un acompañamiento integral a las mujeres, especialmente a quienes son jefas de familia o cuidadoras.

También explicó que los traslados cotidianos incluyen llevar familiares a consultas médicas, acudir a hospitales, acompañar a sus hijos a la escuela o desplazarse a sus centros de trabajo.

Beneficiarias recibirán apoyo equivalente de hasta 5 mil pesos mensuales

El funcionario indicó que, al sumar el apoyo económico de 2 mil pesos mensuales y el ahorro generado por el transporte gratuito para mujeres, el respaldo para las beneficiarias equivale a hasta 5 mil pesos al mes.

La medida busca que el dinero que anteriormente destinaban al transporte pueda permanecer en sus hogares para cubrir otras necesidades familiares.

Samuel García anuncia transporte público gratis para mujeres (cortesía)

Nuevo León busca ampliar el programa a más mujeres

De acuerdo con el anuncio del gobierno estatal, actualmente 121 mil mujeres reciben el apoyo económico de Ayudamos a las Mujeres.

El gobernador Samuel García señaló que todavía faltan 80 mil beneficiarias para superar la meta de más de 200 mil mujeres proveedoras de sus hogares.

Con la gratuidad del transporte público, el Gobierno de Nuevo León amplía los beneficios del programa y busca facilitar los traslados cotidianos de las mujeres inscritas.